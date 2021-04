Neustadt

Ein bisschen Geduld ist schon nötig, beim Impftermin, den Region Hannover und Stadt am Montag für die Mitarbeitenden der Neustädter Kitas organisiert haben. In Reihen stehen die Erzieher und Erzieherinnen in den Gängen des weitläufigen Gebäudes – jede Einrichtung hat ein Zeitfenster bekommen, viele treffen sich draußen und treten dann geschlossen an, wenn auch mit Abstand und Maske. „Wir haben rund 80 Prozent Beteiligung“, sagt Heidrun Hilbert.

Die Mitarbeiterin der Stadtbibliothek hilft gemeinsam mit anderen Kollegen von der Stadtverwaltung, die Abläufe vor Ort zu sortieren. Rund 380 Frauen und Männer holen sich am Montag ihre Impfung ab. In zwei separaten Impfräumen arbeiten Teams von Maltersern und Arbeiter-Samariter-Bund. Gibt es noch viel Aufklärungsbedarf? „Das hängt immer vom Impfstoff ab“, sagt Katharina Girr von den Maltesern, „heute haben wir Biontech, da kommen weniger Fragen.“

Kollegin kommt nach Reaktion ins Krankenhaus

Großteils läuft das Ganze reibungslos: Vorstellen, Aufklärungsgespräch, Stempel im Impfpass, dann der kleine Piks. Die frisch Geimpften sind gehalten, anschließend noch eine Viertelstunde in einem Warteraum Platz zu nehmen. Dass das wichtig ist, zeigt sich bei einer Kollegin, die nach der Impfung über Schwindel und Unwohlsein klagt. Sie wird schließlich zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht, ein Mitarbeiter des Impfteams spricht von einem anaphylaktischen Schock.

Mitarbeiterinnen des Kinder- und Jugendhauses warten im Feuerwehrzentrum auf ihre Impfung. Quelle: Kathrin Götze

Ein wenig aufgeregt gehen die nächsten Kolleginnen nach der Unterbrechung in den Behandlungsraum. „Ich habe schon meinen Stempel, jetzt ziehe ich es auch durch“, sagt Kirsa Bertram von der AWO-Kita in Neustadt. Andrej Zlotver vom Arbeiter-Samariter-Bund setzt die Spritze an, drückt durch, klebt das Pflaster auf. „Wie, das war’s schon?“, fragt die Erzieherin überrascht.

„Ein Schritt Richtung Normalität“

„Nichts weiter zu sehen": Benjamin Korinth zeigt seinen Arm mit dem Impf-Pflaster. Quelle: Kathrin Götze

Draußen zeigt Benjamin Korinth stolz seinen frisch bepflasterten Oberarm. „Klar, das ist noch nicht der absolute Schutz, aber der nächste Schritt in Richtung Normalität“, sagt der Leiter der Kita Lummerland in Poggenhagen. Das sehen auch Isabell Goebel und Nicole Kubera von der Kita Helstorf so. „Es wird wirklich Zeit, dass die Kinder und die Eltern eine Perspektive bekommen, dass wieder betreut wird“, sagt Goebel. Zur Notbetreuung dürften nur wenige Kinder kommen, die fehlenden Spielkameraden werden schmerzlich vermisst. „Es fühlt sich an, als wären wir einen Schritt voran gekommen“, sagt Kubera nun nach der Impfung. In vier bis sechs Wochen soll es einen Folgetermin für die zweite Impfung geben.

Isabell Goebel (links) und Nicole Kubera von der Kita Helstorf haben die Impfung gut vertragen. Quelle: Kathrin Götze

Bis wieder alle Kinder betreut werden können, wird es trotzdem noch dauern. Schließlich sind Kinder und Eltern mit der Impfaktion beim Personal noch nicht immunisiert. In einer Videobotschaft wendet sich Neustadts Bürgermeister Dominic Herbst speziell an die betroffenen Eltern. Er dankt ihnen für ihre Geduld, ruft sie allerdings auch auf, noch etwas länger durchzuhalten.

Neustädter Inzidenz steigt erstmals über 200

Die Neustädter Zahlen geben aktuell nicht viel Anlass, auf schnelle Öffnungen in allen Bereichen zu hoffen. Die Region Hannover meldete am Montag, 19. April, 141 Infizierte in Neustadt; die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 201,1 und lag damit erstmals über 200. Am Freitag waren noch 106 Infizierte und eine Inzidenz von 165,7 gemeldet. Regionssprecherin Sonja Wendt zufolge ist das Infektionsgeschehen aber diffus, es gab also keine Häufung von Infektionen. Der entscheidende Regions-Inzidenzwert lag am Montag bei 150.

