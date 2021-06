Neustadt

Es war gut gemeint, als der Rat der Stadt Neustadt im vergangenen Herbst beschlossen hatte, eine eigene kleine Corona-Nothilfe für gemeinnützige Vereine und Kultureinrichtungen aufzulegen. Bis zu 20.000 Euro sollte der „Härte- und Notfallfonds“ bereitstellen. Nach einem halben Jahr fällt die Bilanz allerdings ernüchternd aus. Lediglich zwei Anträge wurden nach Auskunft der Verwaltung bis dato gestellt. Einer ist noch in der Prüfung, der andere wurde abgelehnt. Dabei hatte gerade dieser Antragssteller, eine Kampfsportschule, große Hoffnungen an die städtische Hilfe geknüpft.

„Nicht nachvollziehbar“

Kampfsporttrainer Thomas Thürkau ist irritiert und etwas verärgert, wenn er den Ablehnungsbescheid zeigt, den ihm die Stadt auf seinen Beistandsgesuch vor einigen Wochen zugesandt hat. „Ich habe monatelang versucht irgendwo an Corona-Hilfe zu kommen und jetzt bekomme ich eine Ablehnung, die für mich nicht nachvollziehbar ist“, sagt er. Um rund 5000 Euro Unterstützung aus dem Neustädter Corona-Topf hatte Thürkau gebeten. Kosten, die für den Fortbestand seiner seit 1998 in Neustadt ansässigen Kampfsportschule dringend benötigt werden – vor allem für die Miete der Trainingsräume im Gewerbegebiet.

Doch seit der Lockdown das Training verhinderte, sind die Einnahmen des Vereins durch Mitgliederbeiträge im Vorjahr um etwa 80 Prozent gesunken. Weil das Team Thürkau, so der offizielle Name des vor der Pandemie 120 Mitglieder starken Vereins, kein Mitglied im Sportbund ist, blieb ihm dessen Beihilfe verwehrt. Das Sonderprogramm der Stadt schien ein Hoffnungsschimmer. Dann kam die Ablehnung.

Auch Maike Jürgensen, Leiterin einer Ballettschule in Neustadt, musste im Lockdown sinkende Mitgliederzahlen registrieren. Quelle: Mario Moers

„Gab keine Nachfrage“

„Eine Förderung ist ausgeschlossen, wenn die beantragte Billigkeitsleistung den Austritt von Mitgliedern kompensieren soll“, lautet der Passus in den Förderrichtlinien, der Thürkau zum Verhängnis wird. Tatsächlich wirkt diese Voraussetzung paradox. Denn ist nicht klar, dass gerade der Mitgliederverlust ein erwartbarer Faktor für die Krise eines Vereins in der Pandemie sein kann? Ein Beispiel: Auch die in Neustadt und Hannover ansässige Ballettschuleule von Maike Jürgensen verzeichnet seit Pandemiebeginn einen Rückgang von 240 auf 180 Mitglieder. „Im Bereich der unter Sechsjährigen sind es sogar fast 50 Prozent“, sagt Jürgensen. „Wir haben lediglich den Auftrag der Politik umgesetzt“, verweist Stadtsprecherin Nadine Schley auf einen Antrag der SPD-Fraktion, der dem Sonderprogramm zugrunde liegt.

Bei der Formulierung hatte man damals sicherstellen wollen, das die Hilfe vorrangig an Vereine und Einrichtungen mit einer starken Mitgliederbindung geht. Dass diese Richtlinie nun möglicherweise aber völlig an dem Bedarf vor Ort vorbeigeht, will der SPD-Fraktionsvorsitzende Harald Baumann zum Anlass nehmen, das Sonderprogramm noch einmal unter die Lupe zu nehmen. „Wir werden nochmal nachfragen“, so Baumann. Er stellt allerdings auch klar, das „die Hilfen nicht wegen Herrn Thürkau eingerichtet wurden“.

Ist der Versuch einer städtischen Corona-Hilfe also unterm Strich als Flop zu bewerten? „Es gab einfach keine Nachfrage“, kommentiert die Stadtsprecherin. Thomas Thürkau will am Ball bleiben. Immerhin haben nun auch Bund und Länder explizite Härtefallhilfen angekündigt – für alle die bisher durchs Raster fallen. „Wir werden das Prüfen und einen Antrag stellen“, sagt er. So hoffnungsvoll wie noch im Vorjahr klingt er nicht mehr. Corona-Bürokratie macht auch den Kämpfer mürbe.

Von Mario Moers