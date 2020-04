Corona-Lockerungen: Lokaler Handel atmet leise auf

Neustadt

Ein leises Aufatmen geht durch die geschlossenen Geschäfte in Neustadts Fußgängerzone. Allen Ankündigungen zufolge dürfen die Läden ab Montag unter Auflagen wieder öffnen. Silberstreif ja, aber auch Unsicherheit bestimmen die Reaktionen der Händler.

„Folgende Geschäfte können zusätzlich unter Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen wieder öffnen: alle Geschäfte bis zu 800 Quadratmeter Verkaufsfläche sowie unabhängig von der Verkaufsfläche Kfz-Händler, Fahrradhändler und Buchhandlungen.“ Das war bis Donnerstagnachmittag die Beschlusslage von Bundesregierung und Ländern. Was genau in der Verordnung des Landes Niedersachsen zum Einzelhandel stehen wird, war am Donnerstag noch unklar. Unklar ist zum Beispiel, ob auch Dienstleister wie Versicherungsvermittler, Finanzberater, Immobilienmakler oder Reisebüros gemeint sind.

Ohlau : Alles vorbereitet

Jens Ohlau-von der Heide vom Modehaus Ohlau hat das offenbar so ungefähr vorausgeahnt. Spuckschutzfolien für die Kassen sind ab Montag fertig. Plakate mit Verhaltensregeln sind gedruckt. Shoppingbags sind einsatzbereit. Er orientiert sich an den Auflagen für Supermärkte. „Das soll bei uns so funktionieren, wie bei den Märkten: Jeder Kunde muss eine Tasche nehmen, so kontrollieren wir die Besucherzahl am Eingang“, sagt Ohlau am Donnerstag. „Wir haben die Zeit zum Vorbereiten genutzt, es musste ja irgendwann etwas passieren.“

Unklar ist bei ihm genauso wie bei H+M noch eines: Darf er überhaupt öffnen? Sein Geschäft hat etwas mehr als 800 Quadratmeter Verkaufsfläche. Er könnte einen Teil absperren, um die Grenze nicht zu überschreiten. Die Frage war am Donnerstag noch, ob er das darf. Bei seinem deutlich kleineren Zweitgeschäft Cecil Street One gegenüber ist das keine Frage. Darf er das Stammhaus öffnen, stockt er die Mitarbeiterzahl wieder auf. Im Moment sind es vier, der übrige Teil des Teams ist in Kurzarbeit. Sein Lieferservice und der Verkauf der Gutscheine waren hilfreich. „Wir hatten gute Resonanz und haben viel Solidarität erfahren“, sagt Ohlau.

Göcke : Fange bei Null an

Madeleine Göcke ist in einer völlig anderen Situation. Sie hat ihr Geschäft Lebens Art im Dezember geöffnet und wenige Wochen später wieder schließen müssen. Sie hat keine Stammkundschaft, keinen Umsatz, hohe Investitionen und laufende Kosten. Den Vertrag mit einer Mitarbeiterin hat sie wieder lösen müssen. „Ich werde bis Montag alles fertig haben, was nötig ist“, sagt sie. Aber sie fange wieder bei Null an. „Ich rechne nicht damit, dass die Kunden uns gleich die Bude einrennen. Ich erlebe die Menschen als sehr zurückhaltend und vorsichtig. Aber es wird ein Anfang sein. Ich warte jetzt nur noch auf die konkreten Vorgaben“, sagt Göcke.

Mike Oliver Behrmann, Vorsitzender der Gemeinschaft für Wirtschaftsförderung, begrüßt die Lockerungen und kann in der 800-Quadratmeter-Regelung einen gewissen Charme entdecken. „Das ist ja dafür gedacht, dass sich nicht gleich wieder Tausende in den Großstädten tummeln. Blieben die großen Häuser in Hannover zu, könnte uns das in Neustadt helfen“, sagt er. Jubel habe er von seinen Einzelhändlern noch nicht gehört, wohl aber eine gewisse Erleichterung.

Behrmann : Wir sind hier nicht Hannover

Wirtschaftsförderer Uwe Hemens begrüßt die Lockerungen und ist sich sicher, dass Neustadts Händler die Auflagen einhalten werden. „Die Unternehmer sind sehr verantwortungsbewusst, sie werden ihre Erfahrungen austauschen“, sagt Hemens. Er wünscht sich, dass die Verordnung des Landes einen Unterschied machen wird zwischen Großstadt und Kommunen in Randlagen. „Hier in Neustadt sollten alle Geschäfte öffnen dürfen“, sagt er. Mike Oliver Behrmann pflichtet ihm bei: „Wir sind hier nicht in Hannovers Innenstadt, hier werden nicht plötzlich Menschenmassen aufkreuzen. Das gibt’s nur zweimal im Jahr zu den Goldenen Sonntagen, aber nicht im Neustädter Alltag“, sagt Behrmann.

Von Markus Holz