Corona: Diese Regeln gelten in den Neustädter Kitas ab Mittwoch 

Neustädter Land

Wenn Niedersachsen am Mittwoch in den Corona-Lockdown wechselt, bleiben zumindest die städtischen Kindertagesstätten in Neustadt geöffnet, wie Stadtsprecherin Nadine Schley mitteilt. Eltern würden allerdings gebeten, die Betreuungsangebote nur in Anspruch zu nehmen, wenn es absolut notwendig sei.

Den Bedarf nachweisen müssten sie allerdings diesmal nicht. Das galt nur für die Notbetreuung während des ersten Lockdowns im Frühjahr. „Wir wissen, dass die Lage für Familien und insbesondere Alleinerziehende eine große Herausforderung darstellt“, sagt Bürgermeister Dominic Herbst dazu. Daher blieben die Kindertagesstätten grundsätzlich geöffnet.

Anzeige

Ziel sei dennoch, dass möglichst viele Eltern ihre Kinder zu Hause betreuen. Die Stadt unterstütze ausdrücklich den Appell des Kultusministers, alle Kontakte und Infektionsmöglichkeiten soweit es geht einzuschränken.

Absprache mit den Kitas ist das Maß der Dinge

Andere Träger handhaben es ähnlich. Dabei scheint die Absprache das Maß der Dinge zu sein. „Wir haben bei den Eltern abgefragt, wann sie noch Betreuung brauchen“, erläutert etwa Heike Klapproth von der AWO-Kita in Neustadt. Aktuell sei noch etwa die Hälfte der Kinder da. „Vor Weihnachten wird es dann natürlich immer weniger“, sagt die Kita-Leiterin. Sie sei letztlich dankbar, dass die Politik die Regelungen so weit offen gelassen hat und sie nun nicht wieder prüfen müsse, ob jemand in einem systemrelevanten Beruf arbeite.

In den kirchlichen Kitas in Neustadt und Wunstorf sowie der Grafschaft Schaumburg werde aktuell „nett abgefragt“, wann die Eltern Betreuungsbedarf haben, sagt auch Harm Schütte, Geschäftsführer der Kitas der beiden Kirchenkreise. Er ist eher verärgert, dass die Formulierungen der Politik so wenig eindeutig geblieben sind. Nun sei es an den Trägern abzuwägen. „Wir müssen einerseits die Eltern im Blick haben, andererseits auch unser Personal, das ja auch sicher Weihnachten feiern möchte.“

Von Kathrin Götze