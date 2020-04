Neustadt/Wunstorf

Gemeinsam durch die Corona-Krise: Ehrenamtliche, Privatleute und Institutionen bieten ihre Hilfen für Menschen an, die das Haus nicht verlassen können oder dürfen, zum Beispiel für Eltern und chronisch Kranke. Das sind die aktuellen Angebote und Kontakte in Neustadt und Wunstorf – mit Stand von Dienstag.

Neustadt

Initiative Eilvese hilft:Einkaufshilfe, Annika Flender und Julia Hartmann, Bestellungen Dienstag und Donnerstag, 10 bis 12 Uhr, Telefon (0 50 34) 8 79 26 33.

Mandelsloh: Börse für Alltagshilfe und Einkauf, Ortsbürgermeister Günter Hahn, Telefon (0 50 72) 71 39, und (01 71) 7 72 22 45, E-Mail g.hahn.tt@gmx.de sowie Pastor Christian Steinmeier, Telefon (01 60) 3 65 36 38. Landfrauenverein Mandelsloh, Aktion Gesichtsmasken nähen, Informationen für Näherinnen und Spender von Schräg- und Gummiband, Irene Hornbostel, Telefon (0 50 72) 12 73, und Heidemarie Stünkel, Telefon (0 50 72) 15 47, und www.landfrauen-mandelsloh.de.

Pfarrei St. Peter und Paul: Dienstag bis Sonntag, 10 bis 12 und 15 bis 18 Uhr, Pastor Martin Tigges, Telefon (0 50 32) 33 85; Pfarrer Andreas Körner, Telefon (01 60) 1 52 09 64; Einkaufsservicekontakt für Hilfesuchende und Helfer, Telefon (0 50 32) 9 01 50 01 (mit Anrufbeantworter) und E-Mail crone.claus@gmail.com.

Otternhagen: Johanneskirchengemeinde, Einkaufsservice, Sara Azah, Telefon (0 50 32) 9 12 65 54 , Marie Thielking, Telefon (0 50 32) 93 93 42, Beate Kaup, Telefon (0 50 32) 9 131 63, Angelika Fischer, Telefon (0 50 32) 21 60.

Kirchengemeinde Helstorf: Einkaufshilfe für Menschen aus der Corona-Risikogruppe in Abbensen, Helstorf, Luttmersen, Duden-Rodenbostel, Vesbeck und Warmeloh, Sonntag, Mittwoch und Freitag, 17 bis 19 Uhr, Ute Bertram-Kühn, Telefon (0 50 72) 6 24, Philipp Wiese, Telefon (01 52) 33 92 23 92, und E-Mail kirche-helstorf-hilft@web.de. Weitere Informationen auf https://kirche-helstorf-hilft.wir-e.de/aktuelles. Seelsorge, Pastor Jens Rake, Telefon (01 72) 4 46 48 98. Gottesdienstangebote, www.kirchezuhause.de.

Infos Soforthilfeprogramm: Für kleine und mittlere Unternehmen, SPD Landtagsabgeordnete Wiebke Osigus, Telefon (05 11) 1 67 43 44 und (01 70) 5 49 69 60, E-Mail wk@wiebkeosigus.de.

Lieferserviceangebot: von Unternehmen, Näheres über den Link www.kaufinNEUstadt.de/lieferservice, Listeneintrag möglich per E-Mail an schadwinkel@wifoe-neustadt.de.

Poggenhagen: Ortsbürgermeisterin Monika Strecker, Börse für Alltagshilfe, Telefon (0 50 32) 6 53 23, (0 50 32) 9 41 55 und (01 51) 18 81 10 00.

Dudensen: Nachbarschaftshilfe des Dorfgemeinschaftsvereins, Susann Brosch, Telefon (0 50 34) 87 05 60, E-Mail susann.brosch@dg-dudensen.de.

Weltladen Neustadt: Öffnungszeit 10 bis 13 Uhr. Bestellungen und Lieferdienst, Telefon (0 50 32) 6 61 71 und E-Mail info@weltladen-neustadt.de.

Hagen: Einkaufsservice in Hagen, Montag, Mittwoch und Donnerstag, 10 bis 13 Uhr, Telefon (0 50 34) 9 00 86 98 mit Anrufbeantworter und (0 15 23) 3 73 16 42, E-Mail topphaushalt@web.de, Christiane Telinde.

Dorfladen Mariensee: Lieferservice für Risikogruppen, Donnerstag, 16 bis 18 Uhr, Telefon (01 75) 9 81 14 92 und E-Mail an Bestellung@dorfladen-mariensee.de. Bestellungen können auch schriftlich notiert und die Zettel in den Briefkasten am Dorfladen geworfen werden. Mindestbestellmenge 10 Euro, keine Lieferkosten. Es wird kein Mittagstisch mehr angeboten.

Schneeren/ Mardorf: Lieferung vom Markant-Markt Mardorf, freitags ab 9.30 Uhr, Annette Markewitz, Bestellungen bei Markant und bei ihr unter Telefon (01 72) 1 99 87 96. Getränketransport, Aurel Knesche, Telefon (01 71) 5 32 08 20.

Freikirchliche Gemeinde:Angebot für Gespräch, Beratung und Seelsorge, Monika Glasser, Telefon (0 50 32) 91 45 18, und Pastor i. R. Gert Höhne, Telefon (0 50 32) 9 64 15 69.

Mardorf:Dorfgemeinschaft, Einkaufshilfe für chronisch Kranke, Ältere und Einwohner in Quarantäne, Corona-Hilfe, 8 bis 10 Uhr, Telefon (01 76) 51 96 60 17, und 16 bis 19 Uhr, Telefon (0 50 36) 9 25 93 97, E-Mail coronahilfe@mardorf.de, Homepage www.mardorf.de/hilfe.

Dorfwerkstatt Bordenau:Jugendinitiative Color my Corona, Einkaufsservice, Kinderbetreuung, Reparaturarbeiten und weitere Besorgungen, Henrik Malbrich, Telefon (01 76) 55 11 32 19, und Ole Brackmann, E-Mail o.brackmann@dorfwerkstatt-bordenau.de.

Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf: Einkaufs- und Alltagshilfe, Kontakt über die Pfarrämter der Kirchengemeinden, die Superintendentur unter Telefon (0 50 32) 59 93 und den Kirchenkreis-Sozialarbeiter Reiner Roth, Telefon (0 50 31) 39 07.

Wunstorf

Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf: Einkaufs- und Alltagshilfe, Kontakt über die Pfarrämter der Kirchengemeinden, die Superintendentur, Telefon (0 50 32) 59 93, und den Kirchenkreis-Sozialarbeiter Reiner Roth, Telefon (0 50 31) 39 07.

Jusos Wunstorf: Majid Atris, Einkaufsservice und Botengänge, Telefon (01 74) 6 97 16 15, E-Mail jusos.wunstorf@gmx.de.

Bauverein Wunstorfund Tegeler-Gruppe, Einkaufsservice für Patienten und Risikogruppen, Montag bis Freitag, 8 bis 12 Uhr, Telefon (0 50 31) 9 41 60 29. Die Lieferung erfolgt am nächsten Werktag.

Tierheim Wunstorf: Plätze für Tiere, deren Halter sich nicht mehr selbst um die Tiere kümmern können, Telefon (0 50 31) 6 85 55, E-Mail tierheim@tierheim-wunstorf.de.

Kirchengemeinde Steinhude: Einkaufsdienst für Betroffene aus den Corona-Risikogruppen, Bestellungen, 9 bis 12 Uhr, Montag bei Marlene Böhm, Telefon (0 50 33) 91 12 78; Donnerstag bei Gisela Bredthauer, Telefon (0 50 33) 91 10 97. Liefertage sind Dienstag und Freitag.

Tafel Wunstorf: Lebensmittelausgabe, Neustädter Straße 2, Montag, Dienstag und Donnerstag, 14.30 bis 17 Uhr.

Psychologische Beratung: Kostenlos, Praxis Heike Söffker, entlastende Gespräche bei stark eingeschränkten sozialen Kontakten und zunehmenden Zukunftsängsten in der Corona-Krise, Montag bis Freitag, 17 bis 19 Uhr, Telefon (01 78) 2 12 60 40 und www.pschoonkologie-soeffker.de.

Pfarrgemeinde St. Bonifatius: Einkaufsservice für ältere oder hilfsbedürftige Personen, Anmeldungen im Pfarrbüro, Montag bis Freitag, von 9 bis 11 Uhr, Telefon (0 50 31) 41 44.

Evangelische Kirchengemeinden: Bokeloh und Wunstorf, Diakonin Karola Königstein, Gespräche, die der Seele guttun, Telefon (0 50 31) 77 82 64. Zum Programm gehören außerdem: vorlesen, Gedichte hören, Informationen über die Tageslosung und ein Quiz.

Kirchengemeinde Kolenfeld: Hilfe für Unterstützung im Alltag, erreichbar unter Telefon (0 50 31) 6 97 49 56, E-Mail kolenfeld-hilft@gmx.de.

Idensen-Mesmerode: Ortsräte, Landjugend und Ehrenamtliche, Einkaufsservice und Haustierversorgung, Hotline, Telefon (0 50 31) 5 15 00 73 und E-Mail an Hilfe@kirche-idensen.de.

Dorfjugend im Butteramt: Nachbarschaftshilfe vom Einkauf bis Fahrt zum Arzt. Telefon (0175) 3653016, E-Mail dorfjugend-butteramt@gmx.de und über Facebook.

Kneipp-Verein: Hilfen im Alltag, E-Mail info@kneippverein-wunstorf.de.

Dorfladen Bokeloh: Einkaufsbestellungen und Lieferungen, Telefon (0 50 31) 7 00 02 15, E-Mail wirliefern@dorfladen-Bokeloh.de.

Wunstorfer Macher: Lieferservice, http://www.werbegemeinschaft-wunstorf.de, Gutscheinaktion, https://www.schenkwunstorfdeinherz.de, die Landfrauen Wunstorf nähen Masken, https://www.landfrauen-helfen.de, dringend benötigt werden Gummiband und feste Baumwollstoffe. Materialabgabe bei Friedlies Reschke, Kiste vor dem Büro, Wilhelmstraße 40.

NetzWerk: Zentrum für schulnahe Beratung, Begegnung und Therapie, telefonische sozialpädagogische und psychosoziale Beratung für Schüler im Raum Wunstorf sowie deren Eltern und Angehörige bis 17. April, täglich, 9 bis 11 Uhr, Telefon (0 50 31) 94 01 45.

Johanniter-Kita: Bastel- und Beschäftigungstipps als Video auf der Facebook-Seite www.facebook. com/johanniterwunstorf.

Kostenlose psychologische Unterstützungund entlastende Gespräche bei stark eingeschränkten sozialen Kontakten und zunehmenden Zukunftsängsten im Rahmen der Corona-Krise, Heike Söffker, Sozialpsychologin, Heilpraktikerin für Psychotherapie, Telefon (0178) 2126040, montags bis freitags, 17 bis 19 Uhr, Internet www.psychoonkologie-soeffker.de.

Von Sybille Heine