Neustadt

Wer gerne Cocktails trinkt, kann das nun wieder auf der Dachterrasse im Penthouse tun. „Wir hatten jetzt rund drei Monate Corona-Zwangspause. Nun starten wir direkt in die Sommersaison“, sagt Chef Manuel Kressler. An vier Tagen pro Woche wollen er und seine Mitarbeiter die Dachterrasse der Bar und die Eventlocation ab sofort wieder für Gäste öffnen. „Von Donnerstag bis Sonntag können Besucher wieder den Blick über die Dächer genießen und es sich bei uns gut gehen lassen“, sagt Kressler.

Schließung war emotionale Achterbahnfahrt

Der Betreiber hofft mit dem Start in die Open-Air-Saison auf ein glückliches Ende der Achterbahnfahrt, die sein Betrieb in den vergangenen Wochen erlebt hat. „Wir mussten große Veranstaltungen absagen. Einige konnten wir in die zweite Jahreshälfte verlegen“, sagt Kressler. Der wirtschaftliche Schaden sei schwer abschätzbar. Aktueller Vorteil der Location: „Auf der Dachterrasse können wir alle Abstandsregeln problemlos umsetzen.“

Bar bietet besondere Angebote an

Besondere Angebote sollen die Gäste nun wieder in dir Bar locken: Sonnabends soll es bei schönem Wetter eine Penthouse-Summer-Lounge geben. Außerdem: Wer zwei gleiche Cocktails bestellt, bekommt eine große Portion Nachos gratis dazu. Sobald es die Gesetzgebung zulässt, sollen dann auch wieder größere Veranstaltungen und Privatfeiern stattfinden. Aktuelle Informationen zu Öffnungszeiten und Events gibt es auf der Internetseite unter www.penthouse-neustadt.de.

Von Mirko Bartels