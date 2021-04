CDU Neustadt und Wunstorf nominiert Kandidaten für Regionsversammlung

Neustadt

Der CDU-Stadtverband Neustadt hat den Schneerener Ortsbürgermeister Stefan Porscha auf den ersten Platz seiner Vorschlagsliste für die Regionsversammlung gesetzt. „Mit Stefan Porscha wollen wir auch weiterhin eine starke Neustädter Stimme in der Regionsversammlung wissen“, kommentiert die Vorsitzende des Stadtverbands, Silvia Luft, die Wahl. Eine Onlinemitgliederversammlung bestimmte insgesamt fünf Kandidatinnen und Kandidaten.

Wunstorf und Neustadt bilden für die Regionsversammlung einen gemeinsamen Wahlkreis. Das bedeutet, dass beide Städten jeweils fünf Kandidatinnen und Kandidaten nominieren. Erwartbare Chancen, in die Regionsversammlung einzuziehen, haben lediglich die vordersten Plätze. In der aktuellen Wahlperiode sind für die CDU Stefan Porscha aus Neustadt und Manfred Wenzel aus Wunstorf in der Regionsversammlung vertreten. Spitzenkandidat aus Wunstorf wird im September der scheidende Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt.

Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten

Die Neustädter CDU schickt neben Porscha Merle Struckmann aus Mardorf, Michael Heid aus Neustadt, Christine Nothbaum aus Otternhagen und Tillmann Zietz aus Brase ins Rennen. Aus Wunstorf sind neben Eberhardt Christiane Schweer, Philipp Aschendorf, Ulrike Hansing und Manfred Wenzel nominiert. Bei der Aufstellung der Gesamtliste wird die Regionsmitgliederversammlung im Mai darauf achten, dass aus möglichst allen Kommunen mindestens ein Vorschlag auf einem aussichtsreichem Listenplatz landet. In dieser Wahlperiode hat die CDU 24 Abgeordnete in der Regionsversammlung. Die Region Hannover besteht aus insgesamt 21 Kommunen.

Mobilität, Digitalisierung, Klimaschutz: Karasch benennt Themen

Zu der Mitgliederversammlung des Stadtverbands war auch Christine Karasch zugeschaltet, die für das Amt der Regionspräsidentin bei der Kommunalwahl im September antritt. „Die Region Hannover hat es in den vergangenen 20 Jahren nicht erreicht, gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land zu schaffen“, kritisierte Karasch. Besonders deutlich werde dies bei zentralen Themen wie Mobilität und Digitalisierung. Mobilität für alle, auch im ländlichen Raum, und die Versorgung mit schnellem Internet seien ihr deshalb besonders wichtig.

Karasch, derzeit Umweltdezernentin der Region, erklärte, sie wolle auch beim Klimaschutz neue Lösungen entwickeln. „Dabei ist mir wichtig, die rechtlichen, tatsächlichen und ökonomischen Rahmenbedingungen nicht auszublenden“, sagte Karasch.

Von Mario Moers