Betrunkener Autofahrer schleift Fußgänger mit: Opfer schwer verletzt

In Neustadt-Vesbeck ist am Freitagabend ein Disput zwischen einem Fußgänger und betrunkenen Autofahrer eskaliert. Der 50-Jährige wollte den anderen darauf hinweisen, wegen der Kinder an der Straße vorsichtiger zu fahren. Als sich der Mann deshalb ins Wageninnere lehnte, gab der 35-Jährige Gas und schleifte das Opfer mit sich.