Besuchszeiten im Pflegeheim: Brief sorgt für Verwirrung

Alten- und Pflegeheime gehören derzeit zu den hoch sensiblen Einrichtungen was die Sicherheit vor dem Coronavirus angeht. Heimbewohner dürfen wieder Besucher empfangen. Aber jede Heimleitung muss genau und dem Heim angepasst überlegen, wie sie das möglichst risikoarm organisiert. Das Pflegeheim Leinebogen in Neustadt ist dabei im ersten Anlauf übers Ziel hinausgeschossen: Eine Tochter sollte ihren 93-jährigen Vater nur einmal in 14 Tagen für eine Stunde sehen dürfen.

Angehörige kritisiert Besuchsregeln

Die Frau hatte wie offenbar alle anderen unmittelbaren Angehörigen Ende vergangener Woche einen Brief des Medicare-Hauses Leinebogen mit den Besuchsregeln erhalten. In dem Schreiben heißt es: „Die Besucherzahl ist auf maximal eine Person pro Bewohner begrenzt. Um jedem Bewohner einen zeitnahen Besuch zu ermöglichen, ist die Besuchszeit auf eine Stunde, alle 14 Tage begrenzt.“ Besuchszeit: montags bis freitags zwischen 9 und 17.30 Uhr.

Weil sie das so nicht akzeptieren wollte, hat sich eine Neustädterin an die HAZ-Redaktion gewandt. „Alle 14 Tage – das geht für uns als Familie gar nicht“, schreibt sie. „Wir sind allein hier in Neustadt schon drei Angehörige, die sich regelmäßig um meinen Vater gekümmert haben. Bis wir alle einen Besuch hatten, sind sechs Wochen um. Andere Angehörige sind noch gar nicht berücksichtigt. Und bei den Besuchszeiten sind die Wochenenden nicht enthalten“, schreibt die Neustädterin. Richtig, sagt Bernhard Rössler, Sprecher des Unternehmens Medicare in Minden. „Das war ein unglücklicher Fehler und resultierte aus dem rechnerischen Versuch, Besuchszeiten für alle 70 Bewohner zu kalkulieren“, sagt Rössler. Der Fehler sei korrigiert, die Angehörigen erhalten am Donnerstag ein korrigiertes Schreiben.

Das Senioren- und Pflegeheim Leinebogen in Neustadt hat ein Besucherzimmer eingerichtet. Quelle: Markus Holz

Besuche sind an jedem Wochentag möglich

Das Heim am Schützenplatz hat 70 Pflegeplätze. Für die Treffen von Angehörigen und Bewohnern hat Medicare einen Besuchsraum eingerichtet. Ein Zimmer wurde mit einer Trockenbauwand und Plexiglasscheibe geteilt. Besucher kommen von außen, Bewohner von innen. Keine Chance für einen Kontakt, „aber im Moment die beste Möglichkeit, die wir hier bieten können“, sagt Geschäftsführer Marco Zafarana. Die wichtigsten Regelungen sind jetzt diese: Angehörige rufen zwischen 9 und 16 Uhr im Heim an und lassen sich einen Termin geben. Das ist für alle Wochentage möglich. Besucher werden gebeten, 15 Minuten vor dem Treffen am Heim zu sein, um Zeit zum Desinfizieren und zum Ausfüllen des Besucherbogens zu haben. In der Zeit wird der Bewohner ins Besuchszimmer begleitet. Körperlicher Kontakt ist nicht möglich. Nach jedem Besuch wird der Raum desinfiziert für die nächsten Gäste. Kinder, Jugendliche unter 16 Jahren und Haustiere sind bei den Besuchen nicht zugelassen, auch keine Getränke oder Essen. Die Wohnbereiche bleiben wegen des hohen Risikos vorerst für Besucher gesperrt.

Das Erreichte nicht verspielen

„Wir wissen, dass diese Besuchsregelung noch zu längeren Wartezeiten führen kann. Darum stellen wir kurzfristig einen zweiten Besuchsraum zur Verfügung“, sagt Rössler. Er bedauert den Fehler im ersten Brief. Nach Rösslers Angaben vergibt das Heim Termine nach der Reihenfolge der Anrufer. „Wir sind auf dem richtigen Weg“, schreibt die Heimleitung, „bitte lassen Sie uns jetzt nicht leichtsinnig verspielen, was wir erreicht haben. Unser Ziel ist, weiterhin Schutz zu gewähren, aber auch Begegnungen zu ermöglichen.“

Von Markus Holz