Die Angebote für den Ferienpass in Neustadt sind gut besucht, allerdings gibt es für viele Kurse noch Restplätze. Wer es bis jetzt noch nicht geschafft hat, sich anzumelden kann dies kurzfristig nachholen: Es gibt noch einige Aktionen oder besondere Preisangebote für die sechs schönsten Wochen im Jahr.

Der Ferienpass der Stadtjugendpflege Neustadt ist auch in diesem Jahr wieder prall gefüllt mit der Aussicht auf Spaß, Abenteuer und jeder Menge neuer Erfahrungen. Für die Sommerferien bietet er ein umfangreiches Angebot für alle Kinder zwischen vier und 17 Jahren.

Für die Kernstadt hat das Balneon ebenfalls ein besonderes Angebot im Programm.

auf dem Plan. Freie Plätze gibt es auch bei einer digitalen Schnitzeljagd oder bei einen Golfkurs. Und wer sich für moderne Kunst interessiert, kann sich zum Beispiel noch für einen Graffiti-Workshop oder einen Fotokurs mit Smartphone oder Digitalkamera anmelden.

unter Telefon (05032) 84515 und (05032) 84 516 oder per E-Mail an: jugendpflege@neustadt-a-rbge.de erfragt werden.