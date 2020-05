Begegnungsstätte Silbernkamp legt Ideen in blauem Korb aus

Neustadt

Die Begegnungsstätte Silbernkamp muss auch im Mai geschlossen bleiben. Besucher und Ehrenamtliche müssen wegen der Kontaktbeschränkungen auf Treffen, Meinungsaustausch und geselliges Beisammensein verzichten. „Um diesem Zustand ein wenig entgegenzuwirken, haben wir uns etwas einfallen lassen“, sagt Koordinatorin Janet Breier. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Annette Holaschke will sie ab Freitag den sogenannten Korb auf der blauen Bank etablieren. Direkt neben dem Haupteingang an der Albert-Schweitzer-Straße soll er stehen und zu einem kurzen Halt einladen.

Anregungen liegen im Korb bereit

„Spaziergänger, Ehrenamtliche und andere Interessierte können dort Ausmalbilder für Kinder und Erwachsene, Mandalas, kleine Gedichte, Rezepte, Kurzgeschichten, Segenswünsche und vieles mehr finden und mitnehmen“, sagt Breier. „Die Menschen sollen sich bedienen und mitmachen“, sagt sie. Der Korb solle regelmäßig freitags neu befüllt werden – immer ein wenig anders, sagt Breier. Es werde sich sicher lohnen, vorbeizukommen und anzuhalten.

„Wir freuen uns auch über die Zusendung von Ideen und Anregungen“, sagt sie. Vorschläge für den Korb auf der blauen Bank können per E-Mail an begegnungsstaette-silberkamp@web.de gehen. Ausgemalte Werke, die wieder zurückgegeben werden, werden in den Fenstern der Begegnungsstätte ausgestellt, bis sie wieder öffnen kann.

