Neustadt

Die Bäume sind im Stress. Der dritte trockene Sommer in Folge hat ihnen zugesetzt und auch die Mitarbeiter vom Bauhof in Neustadt deutlich gefordert. „Es war notwendig, in neues Gerät zu investieren. Das haben wir getan und unsere Möglichkeiten zeitgemäß erweitert“, sagt Jörg Martens, Leiter des städtischen Bauhofes. Einen neuen, sogenannten Gießarm und einen Anhänger mit fest verbautem Wassertank hat der Bauhof dafür angeschafft.

„Den Hänger hat der Hersteller im letzten Jahr entwickelt. Ähnliche Modelle werden auch in Köln eingesetzt“, sagt Martens. Für Neustadt gab es noch spezielle Anpassungen, auch weil Träger und Schlepper für die Gerätschaften bereits vorhanden waren: Ein kleiner Trecker bewegt die Ausrüstung durch das Stadtgebiet. Gekostet hat die Anschaffung 22.500 Euro. Sie kann vielfältig eingesetzt werden. „Wir können damit zusätzlich noch zum Beispiel öffentliche Bänke oder Verkehrsschilder reinigen“, sagt Martens.

Bis zu 9000 Badewannenfüllungen pro Jahr

2000 Liter Wasser fasst der große gelbe Tank, der fest auf dem Hänger verbaut ist. Per Pumpe und einer spezielle Schlauchverbindung gelangt das kühle Nass dorthin, wo es verbraucht wird: Am Ende des langen und beweglichen Gießarms befindet sich ein Brausekopf. Aus diesem werden die Pflanzen punktgenau gewässert. Fünf bis acht Ladungen benötigt der Hänger beim Einsatz im Stadtgebiet an heißen Tagen täglich. Befüllt wird er aus Hydranten. „Die Menge variiert je nachdem, wo der Wagen gerade unterwegs ist“, sagt Martens.

Grundsätzlich gilt: Bäume erhalten jeweils zwischen 100 und 150 Liter, Beete zwischen 80 und 100 Liter Wasser. Das summiert sich. „Wir bewässern je nach Witterung in 22 bis 28 Wochen pro Jahr“, sagt Cornelia Ebert, Fachdienstleiterin Stadtgrün. 1400 bis 1800 Kubikmeter oder 1,4 bis 1,8 Millionen Liter kämen so zusammen. Das sind etwa 9000 Badewannen voll. Wer einen sparsamen Duschkopf hat, müsste mehr als 208 ganze Tage unter der Brause stehen, wenn er diese Wassermenge verbrauchen wollte.

Der Trecker des Bauhof Neustadt gießt Bäume zukünftig mit beweglichem Arm direkt aus einem Wasseranhänger. Quelle: Mirko Bartels

Wassersäcke könnten Alternative sein

Grund genug, um über Alternativen zur großen Dusche nachzudenken. „Im nächsten Jahr werden wir an exponierten Stellen sogenannte Wassersäcke zur Probe einsetzen“, sagt Ebert. Diese gibt es auch schon in der Nachbarkommune Wunstorf. Die den Stamm umfassenden Kunststoffsäcke können mit Wasser befüllt werden und geben die Flüssigkeit in fünf bis sechs Stunden rund um den Stamm ab. Für größere Stämme können mehrere Säcke miteinander verbunden werden. „Das spart in jedem Fall auch Wasser, das sonst verdunstet“, sagt Ebert. Beim Gießen verteilt sich die Flüssigkeit oft nur oberflächlich auf einer größeren Fläche und gelangt gar nicht bis in die Tiefe, aus der Bäume ihr Wasser entnehmen.

Im großen Stadtgebiet ist die Bewässerung quasi Sisyphus-Arbeit. Eine vollständige Versorgung sei fast nicht möglich, sind sich Ebert und Martens einig. „Eventuell müssen wir künftig auch wieder Bürger bitten, dem Stadtgrün vor ihrer Haustür durch die trockenen Monate zu helfen.“ Gießsäcke für Privat gibt es zum Beispiel auch beim Nabu: Der Vorsitzende Reinhard Hoffknecht ist unter Telefon (05032) 967750 erreichbar und hilft gerne weiter.

Von Mirko Bartels