Neustadt

Mehr Graffiti für Neustadt ist im Rat der Stadt schon beschlossen worden. CDU, Grüne und UWG möchten diesen Beschluss nun um Gebäude am Bahnhof ergänzen. Ihr Fernziel ist eine Street-Art-Route durch Kernstadt und Ortsteile.

Für die Bunsen-Sporthalle sind Graffiti-Projekte bereits genehmigt. „Das Lagergebäude am Bahnhof ist uns erst später in den Sinn gekommen“, sagt Willi Ostermann. Dessen UWG, die CDU und die Grünen haben nun einen gemeinsamen Antrag eingereicht: Sie wollen die Westseite des Bahnhofs ebenso schmuck machen wie die östliche Ansicht. Auserkoren haben sie sich Gebäude der Deutschen Bahn und schwärmen von Kunst an dessen Fassade, die den ersten Eindruck von Neustadt prägen könne.

Wunsch: Thematische Wechselausstellungen am Bahnhof

Heinz-Jürgen Richter (CDU) hat schon erste Entwürfe dabei. Die Fassade der Lagerhalle lasse es zu, große wetterfeste Holzplatten mit Graffiti anzubringen, sagt er. Coronagerecht könnten sie zu Hause gestaltet werden. Ein weiterer Vorteil: So ließen sich auch thematische Wechselausstellungen realisieren.

Der Antrag muss noch die politischen Gremien passieren und die Bahn hat auch ein Wörtchen mitzureden. Sie habe aber bereits grundsätzliche Zustimmung signalisiert, sagt Ostermann. Er, Richter und ihre Ratskollegen Melanie Stoy (CDU), Monika Strecker (CDU), Anja Sternbeck (Grüne) sowie Peter Hake (UWG) wollen aber noch weiter gehen. Ihr Fernziel ist eine Street-Art-Meile für Neustadt. Straßenkunst gebe es doch schon an vielen Orten. Daraus sollte eine Route entwickelt werden, die direkt an Graffitis und Co. vorbeiführt.

Ideen zur Graffiti-Meile sind erwünscht

Sie bitten nun um Ideen zu solch einer Route und Vorschläge für weitere Gebäude, Plätze und ähnliches, an denen Street Art entstehen kann. Wer sich einbringen will, setzt sich mit Anja Sternbeck per E-Mail unter asternbeck@outlook.de in Verbindung.

Von Beate Ney-Janßen