Neustadt

Die Berufsbildenden Schulen (BBS) verzeichnen in Neustadt einen deutlichen Anstieg bei den Anmeldungen für die weiterführenden schulischen Angebote. So haben sich im Vergleich mit dem Vor-Corona-Jahr 2019 bereits zum jetzigen Zeitpunkt rund 38 Prozent mehr Interessenten für eine schulische Ausbildung an der Berufsfachschule angemeldet. Für die Fachoberschule gab es bereits rund 21 Prozent mehr Anmeldungen.

Dieser Zuwachs korrespondiert mit einer Statistik der Kooperativen Gesamtschule (KGS) aus dem ersten Pandemiejahr 2020. Sie belegt, dass Abgänger mit einem Haupt- oder Realschulabschluss im Vergleich zu den Vorjahren öfters einen weiterführenden schulischen Bildungsweg einschlagen statt in die betriebliche Ausbildung zu gehen. 2020 wählten beinahe 60 Prozent der KGS-Abgänger, die den Hauptschulzweig mit einem Realschulabschluss absolviert hatten, anschließend eine weiterführende Schule. Rund 30 Prozent gingen direkt in eine betriebliche Ausbildung. In den Jahren zuvor war dieses Verhältnis annähernd umgekehrt.

Anmeldung an weiterführender Schule zur Sicherheit

Annette Jürgens, Leiterin des Hauptschulzweigs an der KGS, vermutet hinter diesem Trendwechsel eine gewachsene Unsicherheit. „Im vergangenen Jahr gab es eine Verunsicherung auf Seiten der Betriebe und Schüler hinsichtlich der Ausbildung. Daraufhin gehen viele Schüler auf Nummer sicher und melden sich vorsichtshalber auch an einer weiterführenden Schule an“, sagt Jürgens. Trotz weiterhin hoher Anmeldezahlen an der BBS geht sie allerdings davon aus, dass sich das Verhältnis in diesem Jahr noch ausgleichen wird. Dass also viele Abgänger, die sich bereits an weiterführenden Schule angemeldet haben, bis zum Ausbildungsbeginn im August noch einen Ausbildungsvertrag bei einem Unternehmen unterzeichnen werden.

Lesen Sie auch Neustadt: Betriebe halten an ihren Ausbildungsplätzen fest

Obwohl die großen Ausbildungsbetriebe in Neustadt auch während der Pandemie an ihren Ausbildungsplätzen festhalten, sinken die Zahlen der Bewerber in einigen Branchen. Insbesondere der Einzelhandel ist davon betroffen. „Die Erfahrung der letzten Monate zeigt, dass während des Lockdowns die Zahlen der Bewerbungen leider sinken, was vermutlich aus einer gewissen Unsicherheit dem Einzelhandel gegenüber resultiert“, sagt Sören Heinrichsmeyer, Sprecher der Bekleidungsmarke Kik. Das Unternehmen wirbt unter anderem in seiner Filiale in der Kernstadt um Auszubildende.

Von Mario Moers