Zeugnisausgabe am Beruflichen Gymnasium der Berufsbildenden Schule Neustadt: 20 Abiturienten haben in den Prüfungsmonaten ihre Allgemeine Hochschulreife bewiesen. Im Vorjahr waren es 51. Fachrichtungen ihrer schulischen Ausbildung waren entweder Gesundheit und Soziales mit Schwerpunkt Sozialpädagogik oder Wirtschaft.

Jahrgangsbeste mit 1,4: Lea Mittelstädt

In der Feierstunde überreichten die Tutoren Carolin Ossig und Dennis Müller sowie Schulleiter Uwe Backs und der Abteilungsleiter für die Beruflichen Gymnasien, Dr. Michael Tärre, die Zeugnisse. Zwei Abiturientinnen wurden für ihre Bestnoten ausgezeichnet: Lena Blume aus der Fachrichtung Sozialpädagogik glänzte am Ende mit einem Notendurchschnitt von 1,9. Lea Mittelstädt aus der Fachrichtung Wirtschaft erzielte als Jahrgangsbeste den Schnitt von 1,4. Backs und die Tutoren gratulierten ihren Absolventen, die trotz der schwierigen Umstände durch die Coronasituation ihr Abitur geschafft haben.

Das sind die Absolventen

Fachrichtung Gesundheit und Soziales: Syra Arshad, Vanessa Behnsen, Lena Blume, Mihaita Alexandru Epure-Sirbu, Michael Kropotin, Helene Langer, Carolin Lempert, Nina Scheunemann und Jasmin Taubenheim. Fachrichtung Wirtschaft: Leon Buhr, Enrique Cannizzo, Luca Flottemesch, Jeremias Kilian Herlitze, Alexander Jaufmann, Abdullah Krasnic, Valentino Martino, Lea Mittelstädt, Sean Carsten Mittelstädt, Nico Günther Rudnick und Leon Thiele.

Im nächsten Abitur-Jahrgang sind noch Plätze frei. Wer Interesse hat, wendet sich an Michael Tärre unter Telefon (05032) 9558126 oder per E-Mail an taerre.michael@bbs-nrue.de.

Von Markus Holz