Auto-Konzerte starten am Balneon in Neustadt

Nicht nur eines, sondern gleich drei Auto-Konzerte wird es auf dem Parkplatz des Balneon Neustadt am Sonnabend, 16. Mai, geben. Die Gruppe Color My Life von der Jugendwerkstatt Bordenau ist mit diesem Plan an das Schwimmbad herangetreten. Nun veranstalten beide die Konzerte gemeinsam.

„Kulturschaffende haben es schwer in dieser Zeit“, sagt Wirtschaftsbetriebe-Sprecher Steffen Schlakat. Das ist einer der Gründe, weswegen er sich mit Ole Brackmann und Henrik Malbrich von der Gruppe Color my Life gegen ein Auto-Kino und für ein Auto-Konzert entschieden habe. Filme könne man auch vom Sofa aus sehen, mit Konzerten sei das doch etwas anderes. Deshalb sollen die Auto-Shows nun bei den Besuchern für gute Laune in trüber Zeit sorgen und den Künstlern helfen, im Gespräch zu bleiben. Man müsse doch wieder etwas Normalität ins Leben bringen, sagen Brackmann und Malbrick zu der Absicht, mit der sie diese Konzerte auf die Beine stellen.

Feine Kost: Louisa Jones und Fidgets Five

Im Gespräch bleiben werden nach diesen Auto-Konzerten Louisa Jones aus Hannover und die Neustädter Lokalmatadore von Fidgets Live. Jones gestaltet das erste Konzert um 17 Uhr, anschließend steigen Fidgets Live zuerst um 19 Uhr, dann noch einmal um 21 Uhr auf die Bühne. Party-Musik sei zu erwarten, sagen die Männer vom Color-my-life-Team. Allerdings wird diese leicht angepasst an die Art des Konzerts. Schließlich ist es mit dem Tanzen im Fahrzeug nicht ganz so einfach.

Dass sie die Genehmigung der Stadt nun vorliegen haben, freut alle sehr. Auch wenn sie eine lange Liste mit Auflagen bekommen haben, wie Brackmann sagt. So dürfen maximal 60 Fahrzeuge je Konzert auf den Parkplatz und in jedem Wagen dürfen nicht mehr als zwei Personen sitzen.

Kleinwagen dürfen nach vorne

Die Gäste werden aber eine richtige Bühne vor sich haben. Die steuert das Balneon bei. Lautsprecher sorgen dafür, dass der Ton auch in den Autos ankommt und damit die Aussicht gut ist, wollen Brackmann und Malbrich die Gäste nach Fahrzeuggröße auf ihre Plätze weisen. Die kleinsten Wagen kommen also am dichtesten vor die Bühne.

Die Gäste müssen sich anmelden, die Tickets gibt es aber zum Nulltarif – verbunden mit der Bitte um eine angemessene Spende, von der die Kosten gedeckt werden und die Künstler auch profitieren können. Sie haben keine feste Gage vereinbart, sondern geben sich zufrieden mit dem, was kommt.

„Geht vorher auf die Toilette!“

Gastronomie wird es nicht geben, das gehört zu den Auflagen. Getränke und ein Picknick sollte sich jeder selbst mitbringen. Die weiteren Auflagen und Bedingungen für die Konzerte wie beispielsweise „Geht vorher noch einmal auf die Toilette!“ werden bei der Reservierung mitgeteilt. Diese Reservierungen nimmt das Balneon ab Sonnabend, 9. Mai, entgegen unter www.shop.balneon.de.

Von Beate Ney-Janßen