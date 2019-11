Inklusion – wie machen das andere, und was können wir von ihnen lernen? Mit diesen Frage sind drei Lehrerinnen der Leine-Schule jetzt nach Italien gereist. Der Austausch ist Teil des Erasmus-Plus-Programms.

Austauschprogramm: Lehrerinnen lernen, wie Inklusion in Italien funktioniert

Neustadt - Austauschprogramm: Lehrerinnen lernen, wie Inklusion in Italien funktioniert