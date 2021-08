Helstorf

Rotglühende Kohlen, Rauch und Bratwurst gehören bei den Schmiedetagen an der Helstorfer Reiterheide ebenso dazu, wie Hammerschlag und Hufeisen. Gerade für die jüngeren Besucher ist es oft erst einmal eine ungewohnte Szenerie, in der sie sich da wiederfinden. „Papa, das ist ganz schön heiß da drinnen“, sagt mein Sohn Aaron, und der jüngere Arian fügt hinzu: „Und laut.“ Der Fünfjährige und sein vierjähriger Bruder stehen noch unentschlossen in der Tür des kleinen Backsteinhauses aus dem Jahr 1889. Bereits kurze Zeit später siegt aber die Neugier: Die Aussicht auf offenes Feuer, Werkzeuge, und allerlei unbekannte Maschinen zieht meine Jungs fast magisch ins Innere der alten Dorfschmiede – dem Lärm der vereinzelten Hammerschläge zum Trotz. Arian ist Pragmatiker – er hält sich einfach die Ohren zu und geht beherzt voran.

Unbekannte Werkzeuge zum Anfassen

Im Halbdunkel der Dorfschmiede gibt es Schleifsteine und Standbohrmaschinen mit Riemenantrieb zu entdecken. Allerlei unbekannte Werkzeuge hängen und liegen an den Arbeitsplätzen und laden zum Anfassen ein. Mit der notwendigen Vorsicht ist auch das an diesem Tag erlaubt. Für ein besonderes Unikat müssen Besucher erst einige Treppenstufen steigen: In einer Ecke gibt es das wohl kleinste handgeschmiedete Hufeisen der Welt zu sehen. Eine Lupe haben die Verantwortlichen glücklicherweise gleich neben den Schaukasten gehängt – das erleichtert den Blick auf das filigrane Vier-Millimeter-Werk deutlich. „Das ist aber dolle klein“, da sind sich die Brüder dann auch einig.

Klein aber fein: Das kleinste Hufeisen der Welt gibt es in Helstorf zu sehen. Quelle: Mirko Bartels (Archiv)

Schmiedefeuer fasziniert die Jungs

Für Aaron und Arian bleiben dann auch offenes Feuer und glühendes Metall spannender als die silbrige Miniatur. Voller Interesse verfolgen sie das Tun der Männer an den Essen. Betreut werden die Schmiedefeuer an diesem Tag von Werner Koch und Manfred Krause. Koch lädt die Kinder zu einem kleinen Abenteuer ein: Sie sollen ein eigenen Hufeisen schmieden. Nach einer kurzen Einweisung dürfen die Jungs unter Anleitung helfen, das Metall in Form zu bringen. Ein Spaß, den sie respektvoll ausprobieren. Erhitzen und Hämmern wechseln sich ab, bis das fast fertige Werkstück mit lautem Zischen im Wasserbad abgelöscht wird. Das hätte mir als Kind auch gut gefallen, denke ich.

Spannende Konstruktion mit Riemenantrieb: Die Bohrmaschine in der Bildmitte wird klassisch indirekt angetrieben. Quelle: Mirko Bartels

Bohrmaschine mit Riemenantrieb

Für den letzten Arbeitsschritt muss Koch eine weitere Maschinerie in Gang bringen: Der Schleifstein, den er nun benötigt, ist per Lederriemen und Umlenkrolle mit einem Elektromotor verbunden. Gleiches gilt für die alte Standbohrmaschine mitten im Raum. Wie die Riemen und Getriebetechnik funktioniert, erklärt Koch gern, bevor er mit viel Funkenflug die letzten Grate vom Werkstück entfernt.

Anschließend wird der perfekte Sitz des Eisens an Aarons Schuhabsatz getestet. Sehr zur Freude meines Filius’. „Zu Hause müsst ihr das Hufeisen mit dem offenen Ende nach oben aufhängen. Dann kann das Glück auch reinfallen“, rät Koch uns, bevor er wieder zurück an das Schmiedefeuer geht. Schließlich sollen an diesem Tag noch viele Glücksbringer entstehen.

Für den vierjährigen Arian (rechts) ist das Schmieden mit Werner Koch eine spannende Erfahrung. Quelle: Mirko Bartels

Schmiedetag am 15. August

Der nächste Schmiedetag rund um das Hufschmiede-Museum und die Ausstellungshallen an der Reiterheide ist Sonntag, 15. August, ab 11 Uhr. Bis 17 Uhr können sich die Besucher dann informieren, mitmachen und es sich bei den angebotenen Speisen gut gehen lassen. In der benachbarten Museumsscheune zeigen Weberinnen an fünf historischen Webstühlen ihre Arbeit, in einer weiteren Ausstellungshalle gibt es landwirtschaftliche Geräte und Maschinen aus dem vorigen Jahrhundert zu sehen. Der Eintritt ist frei. Für die Gäste gibt es Kaffee, selbst gebackenen Kuchen, Bratwürste und Flammkuchen.

Von Mirko Bartels