Aus Karins Boot wird Unglaublich: Steinhuder Traditionskneipe wechselt den Besitzer

Steinhude

Das passiert Kerstin Schwartz jetzt oft: „Mensch, was machst du denn hier?“, wird die Gastronomin immer wieder von Passanten gefragt, die sie an ihrem neuen Arbeitsplatz antreffen. Statt auf der Terrasse von Peter Dombrowskis Sunset Lounge am Neuen Winkel kennt halb Steinhude sie eigentlich hinter ihrer eigenen Theke.

„Karins Boot“, heißt die Jolle, auf der Schwartz zuletzt Kapitänin war. Eine urige Kneipe auf dem Garagenhof hinter Anker-Apotheke und Combi-Markt. Der Name stammt von ihrer Mutter Karin, ebenso wie die Theke, die mit ihrer geschwungenen Form an eine Reling erinnert. „Wenn man da drin steht, ist das wie auf einem Schiff“, sagt Schwartz. 2014 übernahm die Tochter und führte das Lokal mit Steinhudes einziger Kegelbahn bis in den vergangenen November. Doch wieder eröffnen wird sie es nicht.

Die Theke ist geschwungen wie eine Bootsreling. Quelle: privat

Corona ist nur einer der Gründe

„Es gibt einige Gründe, nicht nur die Corona-Krise“, berichtet die 37-Jährige. Doch an den erzwungenen Schließzeiten im vergangenen Jahr, und vor allem am mangelnden finanziellen Ausgleich liegt es, dass die Mutter einer neunjährigen Tochter jetzt vor einem Schuldenberg steht. Und das, obwohl sie sich zügig um eine Alternative bemüht und bis Ende Mai im Combi-Markt gejobbt hat, bevor Dombrowski sie für seine Neueröffnung am Wasser warb. Dort kann sie sich die Zeit besser einteilen, und nach der Trennung vom Ex-Mann auch besser für ihre Tochter da sein.

„Gastro, das ist schon mein Ding“, sagt die Frau mit der blonden Mähne und dem warmen Ton in der Stimme. Menschen mag sie, und ihre Gäste hat sie immer geradezu liebevoll umsorgt. „Stammgäste, die schon morgens zum Kaffee kamen, die haben bei mir eine eigene Tasse mit passendem Aufdruck bekommen“, schildert sie. Auch kleine Aufmerksamkeiten brachte sie ihnen gerne mit, etwa zu Ostern oder zu Silvester.

#Nichtohnemeinteam: Während der Lockdown-Zeit schickt Kerstin Schwartz mit ihren Mitarbeiterinnen Mareike (links) und Jenny einen Gruß aus dem Boot. Quelle: privat

Ihr neuer Chef, der bis zum vergangenen Jahr die Insel Wilhelmstein bewirtschaftete, erinnert sich gerne an die Absacker in „Karins Boot“. Nach langen Abenden auf der Insel bewirtete Schwartz die Crew mit Würstchen und Kartoffelsalat. Wie sehr ihr Herz noch immer an dem Lokal hängt, sieht man auch daran, dass im Gespräch immer mal wieder ihre Augen feucht werden und auch mal eine Träne rollt. „Aber es ist besser so, auch wenn es schmerzt“, sagt sie dann schnell.

Urige Kneipe im Hinterhof: Karins Boot hat die einzige Kegelbahn Steinhudes. Quelle: Kathrin Götze

Herrenquartier beim Schützenfest

Beim Steinhuder Schützenfest spielte „Karins Boot“ eine wichtige Rolle, als Herrenquartier – Ausgangspunkt und Zapfstelle der Männergruppen für Umzug und Schießwettbewerbe. Im Gegenzug gestaltete die Boots-Crew auch regelmäßig Wagen für den Schützenumzug. „Wir hatten immer gerne politische Themen, zuletzt 2019 das Steinhuder Verkehrschaos“, erzählt sie. Für Politik und das, was um sie herum geschieht, habe sie sich immer interessiert, berichtet die gebürtige Steinhuderin, die nun auch zur Kommunalwahl für den Ortsrat kandidiert – auf der Liste der CDU.

Beim Schützenumzug hat die Boot-Crew eigene Wagen gestaltet. Quelle: privat

Im Teilzeit-Job reicht die Zeit dafür. Und den Bedarf für Verbesserungen an vielen Stellen sieht sie. Ebenso, wie sie den Zusammenhalt im Dorf kennt und zu schätzen weiß. Besonders habe sie das zu spüren bekommen, als sie wegen der langen Wartezeiten auf Corona-Hilfen nicht mehr ein und aus wusste: „Ich habe mein Auto verkauft, wusste nicht mehr, wie ich Miete oder Essen bezahlen sollte“, sagt sie.

Corona-Hilfe nicht für Lebensunterhalt

Neben der Mutter hätten da auch zahlreiche Freunde aus dem Dorf ausgeholfen. „Da werden Freunde zur Familie“, sagt Schwartz dankbar. Trotzdem haben sich Krankenkassen-Beiträge und andere Fixkosten gehäuft, und der Schuldenberg drückt. Und sie scheint nicht die einzige zu sein: „Ich habe bei der Schuldnerberatung angerufen – da hieß es, ich könnte im Oktober einen Termin bekommen.“ Ihren Lebensunterhalt habe sie ja von der Corona-Hilfe nicht bezahlen dürfen.

Abend für die Gastwirtin

Gastwirt Dombrowski ist nun jedenfalls froh, dass er Schwartz im Team hat – die erfahrene Gastronomin sieht, wo es Arbeit gibt und packt zu. Er will der Erinnerung an „Karins Boot“ nun einen Abend in seiner Lounge widmen: Am Donnerstag, 8. Juli gibt es dort Kartoffelsalat und Bockwurst für 10 Euro die Portion – und Dombrowski verspricht, der gesamte Erlös werde an Kerstin Schwartz gehen. Die schaut ein wenig ungläubig und versichert: „Das hat er alles ganz allein geplant – ich würde das nicht tun.“

Nachfolger Hoedt will Kultkneipe mit Live-Musik

Gastronom und Veranstalter Peter Hoedt übernimmt die Hinterhofkneipe und nennt sie „Unglaublich“. Quelle: Markus Holz

Auch der Nachfolger für das Hinterhoflokal steht schon fest, auch er ist weithin bekannt: Peter Hoedt ist neuer Pächter, und er hat große Teile des Inventars übernommen. Er plane dort gemeinsam mit seinem Partner Stefan Edler die Gaststätte „Unglaublich“, sagt Hoedt. Den Betreibern schwebe eine urige und kultige Kneipe mit Live-Musik und verschiedenen Events vor, schildert Hoedt. Ähnlich wie die Destille, die er bis 2001 im Keller der Strandterrassen betrieben hat. Karaoke-Abende könnten im neuen Lokal ebenso zum Programm gehören wie Kegel-Events „Wie wäre es zum Beispiel mit Blind-Date-Single-Kegeln?“, fragt Hoedt. Bis er eröffnet, könne es nicht mehr lange dauern.

Von Kathrin Götze