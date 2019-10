Gedenken nach Anschlag in Halle: Rosen am Mahnmal abgelegt

Neustadt

Rote und weiße Rosen zieren am Donnerstagmorgen das Mahnmal zur Erinnerung an die Neustädter Juden, Zwischen den Brücken. Der Arbeitskreis Regionalgeschichte hat die Blumen dort in der Früh abgelegt – am Tag nach dem antisemitischen Anschlag auf eine Synagoge in Halle. „Wir setzen damit ein Zeichen der Solidarität mit der jüdischen Gemeinde in Deutschland und protestieren gegen den zunehmenden Antisemitismus“, sagt Hubert Brieden vom Arbeitskreis. In Hannover hatte es bereits am Vorabend einen spontanen Solidaritätsweg gegeben. Im Anschluss an eine Veranstaltung mit der früheren Landesbischöfin Margot Käßmann zogen mehrere Dutzend Besucher der Marktkirche zu der Aegidienkirche.

Das Neustädter Mahnmal, in Sichtweite zur Löwenstatue, wurde am 4. November 2018 enthüllt. Fast auf den Tag genau 80 Jahre nach der Reichsprogromnacht von 1938. Seit dieser Nacht gibt es keine aktive jüdische Gemeinde mehr in Neustadt.

