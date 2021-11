Mandelsloh/Bordenau

Sie haben ihre Ortsräte bereits seit der Gebietsreform 1974 begleitet, als Neustadt gerade neu zur Stadt geformt worden war: Am Dienstagabend haben sich die beiden SPD-Frauen Annegret Messerschmidt in Mandelsloh und Sieglinde Ritgen in Bordenau nach 47 Jahren Kommunalpolitik aus dem aktiven Geschäft verabschiedet.

Die beiden Frauen haben auch neben dem Parteibuch und der Treue zu ihren Ortsräten viel gemeinsam. Beide haben als Ortsbürgermeisterinnen in ihren Dörfern Verantwortung übernommen, haben dabei sowohl Menschen zusammengeführt als auch für ihre Dörfer gestritten, wenn es sein musste. Annegret Messerschmidt brachte es auf stolze 25 Jahre als Chefin im Ortsrat – sie gab vor fünf Jahren das Amt ab, wurde später für ihr langjähriges Engagement mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande geehrt.

Etliche Vorhaben sind noch offen

Eine ihrer härtesten Entscheidungen sei die Schließung der Schule in Niedernstöcken gewesen, hat Messerschmidt mal gesagt. Nun droht vielleicht auch noch der Verlust des Schulstandorts Mandelsloh. Und auch das Baugebiet, um das sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Bodo so lange gekämpft hat, steht nun wieder vor neuen Hindernissen. Sie hoffe, dass sie zumindest den Radweg nach Helstorf noch nutzen könne – das Thema habe sie über mehrere Jahrzehnte im Ortsrat begleitet, sagte Messerschmidt am Dienstagabend. Inzwischen ist vieles für den Bau vorbereitet, doch der angekündigte Baubeginn im September oder Oktober ist auch wieder verstrichen. Messerschmidts Nachfolger Günter Hahn versicherte, es werde und müsse noch in diesem Jahr losgehen, weil sonst der Planfeststellungsbeschluss erneut aufgestellt werden müsse.

Von der SPD-Fraktion bekommt die ehemalige Chefin Abschiedsgeschenke (von links): Wiebke Osigus, Cornelia Adamiec, Annegret Messerschmidt, Matthias Rabe, Heike Stünkel-Rabe und Norman Kühn. Quelle: Kathrin Götze

Mit Blumen und Geschenken verabschiedeten Hahn und die SPD-Fraktion die ehemalige Chefin aus dem Ortsrat – die jüngste Wahlperiode hatte sie noch als einfaches Mitglied mitgearbeitet. Als Nachfolgerin hatte die SPD eigentlich Wiebke Osigus als Ortsbürgermeisterin aufbauen wollen – das misslang, weil CDU und UWG sich zusammentaten, um Günter Hahn zu wählen. Seitdem ist die Stimmung im Ortsrat nachhaltig gestört, befeuert noch vom Streit um den Standort des künftigen Baugebiets. In ihren Abschiedsworten sagte Messerschmidt denn auch, sie habe die gute Zusammenarbeit im Ortsrat Mandelsloh immer geschätzt, „aber in der letzten Legislatur habe ich sie vermisst“. Dennoch: „Ich lebe weiter, bin auch weiter politisch interessiert, und ich werde auch verfolgen, was ihr hier im Ortsrat so macht.“

Ein halbes Leben für Bordenau

Bewegender Abschied: Bordenaus scheidender Ortsbürgermeister Harry Piehl überreicht Sieglinde Ritgen eine Ehrenurkunde für ihre 47-jährige Mitgliedschaft im Ortsrat. Quelle: Mario Moers

Harmonischer verlief Ritgens Abschied in Bordenau – sie hatte sich zuletzt noch intensiv beim Streit um Horträume und das Dorfgemeinschaftshaus eingebracht. Sichtlich bewegt überreichte der scheidende Ortsbürgermeister Harry Piehl in seiner letzten Amtshandlung seiner Parteigenossin eine Ehrenurkunde für ihren Einsatz im Ort. „Ich danke dir, dass du dein halbes Leben Bordenau gewidmet hast“, sagte Piehl. Die 71-jährige Bordenauerin ist die Tochter des ehemaligen Bordenauer Bürgermeisters Hans Zühlke (Bürgermeister von 1961 bis 1972). Der nahm sie mit, wenn sich die Genossen im Dorf trafen, als junge Frau führte sie das Protokoll. Als ihr Heimatort 1974 Kompetenzen an die Stadt Neustadt abtreten musste, kandidierte die damals 24-jährige Ritgen erfolgreich für den Ortsrat.

Drei Jahre Streit um Ahnser Feld

1986 zog sie auch in den Rat der Stadt, als Nachfolgerin für die damalige Bordenauer Bundestagsabgeordnete Monika Ganseforth. Bis 2016 gehörte sie dem Rat an. „Hinter vorgehaltener Hand haben die alten Ratsherren damals getuschelt, wie man das als Frau denn schaffen könne“, erinnert sie sich an die frühen Jahre. Zu ihren größten Erfolgen zählt Ritgen ihren Einsatz für das jüngst begonnene Neubaugebiet Questhorst. „Die Bevölkerungszahl und die Infrastruktur zu halten, war stets mein größtes Bemühen“, so Ritgen. Als besonders anstrengend sind ihr die Debatten um den Straßenausbau im Ahnser Feld in Erinnerung geblieben. „Es wurde drei Jahre gestritten, wo Pflaster und wo ein Bordstein hin soll“, sagt sie. Ironischerweise wurde in diesem Neubaugebiet später eine Straße nach ihrem Vater benannt.

Von Kathrin Götze