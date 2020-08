Die preisgekrönte Formation Expressway Sketches gibt am 14. August ihr Gastspiel im Kultursommer der Region in Neustadt. Das Quartett zelebriert zeitgemäße Surfmusik im Vintage-Sound der Sechzigerjahre.

Expressway Sketches liefern Surf-Jazz in den Amtsgarten Neustadt

