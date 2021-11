Neustadt

Sie hat ein neues Album herausgegeben, kündigt virtuelle Konzerte an: Die schwedische Popgruppe Abba macht aktuell wieder viel von sich reden. Und die Fans schwelgen in Erinnerungen – fast jeder verbindet Szenen aus dem eigenen Leben mit den populären Songs. Für die Sängerin und Schauspielerin Carolin Fortenbacher gilt das allemal – und sie teilt ihre Erinnerungen mit dem Publikum. Am Sonnabend, 13. November, ab 20 Uhr ist sie mit ihrer Show „Abba macht glücklich“ beim Theater- und Konzertkreis (TKK) in der Aula des Gymnasiums Neustadt zu Gast, Gaußstraße 14.

Mamma-Mia-Geschichte, ganz persönlich

Die vielseits talentierte Fortenbacher und ihr Ensemble präsentieren die Mamma-Mia-Geschichte der schwedischen Popgruppe Abba auf ganz eigene Weise. Mit Ania Strass am Cello sowie Achim Rafain am Bass durchstreift Carolin Fortenbacher ihre ganz persönliche Mamma-Mia-Geschichte. Intim und unplugged, aber mit dem richtigen Groove und einem gehörigen Augenzwinkern.

Fortenbacher ist 1963 in Hamburg geboren und als Sängerin und Schauspielerin vor allem mit ihrer Hauptrolle im Abba-Musical „Mamma Mia“ berühmt geworden. Sie hat im Hamburger Operettenhaus über fünf Jahre 1200 Vorstellungen gegeben und rund 2,5 Millionen Zuschauer begeistert. So dürfte ihre persönliche Geschichte auch schon mit vielen anderen verbunden sein. Sie hat die Songs, die sie in ihrer Rolle als Donna in dem Musical singt, mit Björn Ulvaeus erarbeitet, Songschreiber, Musiker und Produzent bei Abba. Heute tritt sie unter anderem in Schmidt’s Tivoli an der Reeperbahn in Hamburg auf.

Carolin Fortenbacher hat ihre Abba-Songs mit Björn Ulvaeus persönlich eingeübt. Quelle: privat

2-G-Regel gilt für Veranstaltungen

Wer bei ihrer Show in Neustadt dabei sein möchte, sollte geimpft oder genesen sein, der TKK hat für seine Veranstaltungen ein Hygienekonzept nach 2-G-Regeln. Weil die Impfnachweise und Datenaufnahme (mit Luca/Corona-App oder per Datenformular) etwas Zeit brauchen, sollten die Besucher entsprechend früher kommen – und auch die jeweiligen Nachweise nicht vergessen. Aufgrund der Bauarbeiten am Gymnasium stehen an der Gaußstraße nur wenige Parkplätze zur Verfügung. Die Veranstalter bitten darum, auch die Parkmöglichkeiten am Berufsbildungszentrum, Bunsenstraße zu nutzen.

Karten für 21 bis 25 Euro zuzüglich je 2,50 Euro Systemgebühr gibt es online unter www.tkk-neustadt.de/online-tickets/ oder in der Vorverkaufsstelle in der Tourist-Info, Marktstraße 5, Telefon (05032) 61799. An der Abendkasse wird ein Aufschlag von 2 Euro fällig.

Von Kathrin Götze