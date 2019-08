Nach fünf Feuern in zwei Nächten erweitert die Neustädter Polizei jetzt ihre nächtliche Streife. Am Montag untersuchen Ermittler die Brandorte. Die Feuerwehr löschte in der Nacht zu Sonntag Strohballen, Autos und Holzpaletten. Am Sonnabend brannten zwei Lkw aus.