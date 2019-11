Lehrte

Die Berliner Allee mit ihrer Trogstrecke unter den Bahngleisen ist die am meisten befahrene Straße in der Kernstadt. Und ausgerechnet sie wird in der ersten Woche im Dezember für Ausbesserungsarbeiten zeitweise gesperrt. Autofahrer müssen dann weite Umwege hinnehmen. Die offiziellen Umleitungen führen unter anderem über den Ostring, die Osterstraße und die Hagenstraße sowie über die Westtangente, die Ahltener Straße, den Westring und die Iltener Straße. Die Beschilderungen für diese Routen stehen bereits.

Sperrung jeweils von 18 bis 6 Uhr

Die Berliner Allee ist allerdings nicht durchgehend unpassierbar. Die Sperrungen in Höhe der Volksbank, kurz vor der Kreuzung mit der Marktstraße sowie am westlichen Ende der Germaniastraße, sollen nach Mitteilung aus dem Lehrter Rathaus stets um 18 Uhr beginnen und bis zum jeweils nächsten Morgen, 6 Uhr, andauern. Erstmals dicht gemacht wird der Verkehrsknoten am Montag, 2. Dezember, um 18 Uhr. Die Sperrungen werden voraussichtlich fünf Abende und Nächte umfassen, also bis zur Nacht zu Sonnabend, 7. Dezember.

Auftraggeber für die Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn ist die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr. Denn die Berliner Allee gehört zum Verlauf der Bundesstraße 443. Bei den Ausbesserungen sollen unter anderem Blasen im Asphalt beseitigt und Erneuerungen der Fahrbahnoberfläche erledigt werden, heißt es.

Von Achim Gückel