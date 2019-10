Mehr als 200 Gäste haben am Mittwochmittag den Lehrter Bürgermeister Klaus Sidortschuk verabschiedet. Bei der Feier im Ratskellersaal gab es viele lobende Worte für den 56-Jährigen. Dieser übte in seiner Abschiedsrede auch ungewohnte Kritik und sprach von öffentlichen Verunglimpfungen in sozialen Netzwerken.