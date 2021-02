Sehnde

Campingtourismus wird in Deutschland immer beliebter. Der Umsatz der Branche steigt, und Zulassungszahlen für Wohnmobile gehen nicht erst seit Beginn der Corona-Pandemie steil nach oben. Auf diesen Trend müsse man reagieren, meint nun die SPD im Rat der Stadt Sehnde. Sie fordert die Einrichtung eines Stellplatzes für Wohnmobile im Stadtgebiet. Einen konkreten Standort nennen die Sozialdemokraten nicht. Danach solle die Stadtverwaltung forschen, heißt es in einem Schreiben von Fraktionschef Max Digwa.

Sehnder Stellplatz wäre für Touristen interessant

„Mittlerweile gibt es 1,2 Millionen Wohnmobile in Deutschland“, sagt Digwa. In der Region Hannover mangele es jedoch an Stellplätzen, auf denen die Camper parken könnten. Das Stadtgebiet von Sehnde biete sich für einen solchen Stellplatz gut an, denn es liege günstig unweit von zwei Autobahnen. Zudem seien touristisch interessante Ziele wie Hildesheim, Hannover und Braunschweig gut zu erreichen, meint Digwa. Es gebe auch in der näheren Umgebung viele Möglichkeiten zur Naherholung. Und in Sehnde selbst würden Gastronomie und Einzelhandel von den Touristen profitieren, die Bekanntheit der Stadt zudem steigen, argumentieren die Sozialdemokraten.

SPD: Kosten decken sich von allein

Dabei seien die Anforderungen an einen Stellplatz für Wohnmobile nicht besonders hoch. Ein Sanitärgebäude, das täglich gereinigt werden müsse, sei nicht nötig. Auch einen Platzwart brauche man nicht. Es genüge vollkommen, wenn es auf einem klar umrissenen Platz einzelne Parzellen, eine Anlage zur Müllentsorgung und Stromanschlüsse gebe. Stellplatzgebühren könne man über einen Automaten kassieren. Die laufenden Kosten für die Anlage deckten sich damit quasi von allein, meint die SPD-Fraktion.

Ob der Vorschlag der Sozialdemokraten eine Chance auf Verwirklichung hat, muss nun in den politischen Gremien der Stadt diskutiert werden. Vorbild könnte dabei möglicherweise der Wohnmobilstellplatz auf dem Schützenplatz der Nachbarstadt Lehrte sein. Dieser wurde nach jahrelangen Forderungen und Diskussionen 2018 eingerichtet. Er verfügt aber weder über Wasser- und Stromanschluss noch über eine Möglichkeit, Müll zu entsorgen. Lediglich ein Schild weist darauf hin, dass unweit des Lehrter Parkschlösschens ein kostenloser Stellplatz für Wohnmobile ist. Genutzt wurde er gerade im vergangenen Sommer aber recht häufig.

