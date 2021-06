Lehrte

Die Stadtverwaltung will den Kontakt mit den in Lehrte angesiedelten Unternehmen intensivieren und auch wissen, wo den Firmen der Schuh drückt. Um dafür eine zuverlässige und aussagekräftige Grundlage zu haben, hat sie jetzt eine umfangreiche Befragung von Betrieben gestartet. 1000 nach Größe, Branche und weiteren Kriterien für die Kernstadt und die Ortsteile repräsentative Firmen werden derzeit von der Mainzer Marktforschungsgesellschaft LQM angeschrieben. „Die Stadt Lehrte soll sich auch zukünftig als lebendiger Lebens- und Wirtschaftsraum weiterentwickeln“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung zu der Aktion.

Die Firmen bekommen nun die Zugangsdaten zu einer Onlinebefragung, an der sie sich anonym oder unter ihrem Namen beteiligen können. Dieses Vorgehen hatte der Rat der Stadt bereits im vergangenen Jahr beschlossen und dafür auch 20.000 Euro im Haushalt bereitgestellt. Man habe jedoch die erst im April erfolgte Einstellung des neuen Wirtschaftsförderers Tobias Neumann abwarten wollen, damit er von Anfang an in das Projekt eingebunden ist, erläutert Stadtsprecher Fabian Nolting.

Wichtige Punkte: Beschäftigung und Ausbildung

Mehr als 40 Fragen mit zahlreichen Unterpunkten, aufgeteilt in acht Themenbereiche, hat LQM in Zusammenarbeit mit Neumann und dem Stadtmarketing sowie weiteren Fachdiensten zusammengestellt. Zunächst will die Stadt etwas über das jeweilige Unternehmen wissen: Zu welcher Branche gehört es? Wie lange ist es schon in Lehrte ansässig? Ist es inhabergeführt? Im nächsten Abschnitt geht es um die Bewertung des Standorts Lehrte: Wie zufrieden sind die Betriebe mit Faktoren wie der Verkehrsanbindung an Straße und Schiene, Steuern und anderen Abgaben, mit den Kosten für Immobilien, aber auch mit dem Wohnraumangebot, den Möglichkeiten zur Kinderbetreuung sowie Kultur- und Freizeitangeboten.

Viel Raum nehmen die Themen Beschäftigung und Ausbildung ein. Wie viele Mitarbeiter hat die Firma? Wie ist die Aufteilung nach Geschlechtern? Wie ist das Verhältnis von Voll- zu Teilzeitstellen? Gibt es offene Stellen? Auch nach der Zahl der Auszubildenden wird gefragt, und nach den Gründen, wenn es keine Azubis gibt. Und schließlich will die Stadt noch wissen, welche Art von Unterstützung sich die Unternehmen für die Ausbildung von Nachwuchskräften wünschen. Ist ihnen die Entlastung von behördlichen Formalitäten besonders wichtig oder eher die Beratung zu Förderungsmöglichkeiten?

Wie zufrieden sind Firmen mit dem Rathaus?

Die Auswirkungen von Corona sowie die Zukunftsplanungen sind weitere Themen. Dabei geht es um die Einschätzung der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung ebenso wie um konkrete Dinge wie möglichen Flächenbedarf und den Ausbau des Klimaschutzes in den nächsten Jahren. Und natürlich spielt die Digitalisierung eine Rolle. Wissen möchte die Stadt zudem, ob der Betrieb eher eine Erweiterung am Standort Lehrte plant oder Abwanderungsgedanken hegt.

Außerdem erkundigt sich die Stadtverwaltung danach, wie zufrieden die Firmen mit ihr sind. Das betrifft die Kompetenz der Ansprechpartner im Rathaus ebenso wie Transparenz und Dauer von Genehmigungsverfahren. Und schließlich soll mit der Befragung noch ermittelt werden, welche Art der Unterstützung durch die Stadt den Unternehmen besonders wichtig ist. Dabei reicht das Spektrum von der Beratung in Finanzierungsfragen bis zu Informationen über die Nutzung regenerativer Energien.

Die Betriebe haben jetzt mehrere Wochen Zeit für die Beantwortung der Fragen. Wer nicht zu den 1000 angeschriebenen Firmen gehört, sich aber trotzdem beteiligen möchte, kann sich unter Telefon (0 51 32) 5 05 11 05 oder per E-Mail an tobias.neumann@lehrte.de an den städtischen Wirtschaftsförderer wenden. Im Rathaus hofft man laut Nolting, dass die Auswertung der Aktion noch so rechtzeitig erfolgt, dass daraus möglicherweise folgende Maßnahmen noch in den Haushaltsentwurf für das kommende Jahr aufgenommen werden können. Den wird Bürgermeister Frank Prüße erst nach den im September stattfindenden Kommunalwahlen dem neuen Rat vorlegen.

Von Thomas Böger