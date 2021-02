Corona-Lockdown, Schneetreiben, bittere Kälte: In Lehrte steht das Leben derzeit nahezu still. Wer nicht unbedingt vor die Tür treten muss, lässt es sein. Züge fallen aus, der Winterdienst ist im Dauerstress – und auf dem Rodelberg am Stadtpark regieren erstmals seit Jahren wieder die Schlitten.