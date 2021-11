Kein Glühwein, kein gemütliches Beisammensein: In den meisten Ortschaften der Stadt Lehrte wird es wegen Corona auch in diesem Jahr keinen Weihnachtsmarkt geben. Ausnahmen machen nur Sievershausen, Immensen und das Stadtmarketing in der Kernstadt. Doch dort werden scharfe Hygienevorschriften gelten.