Ahlten

Die traditionelle Christvesper der Martinsgemeinde in Lehrte-Ahlten auf dem Hof vom Landhotel Behre mitten in Lehrte-Ahlten kann in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie und damit verfügten Hygieneregeln nicht stattfinden. Die Gemeinde will den Gottesdienst daher auf den viel größeren Schützenplatz verlegen.

Zwei Andachten sind nun unter strengen Corona-Regeln auf dem Schützenplatz, an der Straße Im Kleifeld, geplant. Die erste beginnt um 15 Uhr, eine zweite um 16.30 Uhr. Die Christvespern sollen jeweils 30 Minuten dauern. Die Abstandsregelungen ließen bis zu 250 Teilnehmer zu, erklärt Pastor Henning Runne. Vorgesehen seien allerdings nur Stehplätze. Die Kirche plant für diesen Nachmittag zudem die Straße Im Kleifeld zu sperren – um Zu- oder Abgänge gut organisieren zu können.

Anzeige

Kirchengemeinde hofft noch auf Genehmigung

Für den Schützenplatz habe die Kirchengemeinde bereits ein Hygienekonzept erarbeitet, das der Region Hannover bereits vorliege. „Ob eine Genehmigung erteilt wird, ist völlig offen – wir hoffen natürlich auf eine Genehmigung“, sagt Pastor Runne. Erst danach könne die Kirchengemeinde die Umsetzung der Christvesper im Detail planen.

Runne lobt im Zusammenhang mit dem Vorhaben die Unterstützung der Stadt Lehrte. Die Verwaltung habe bereits eine Nutzungsgenehmigung für den Schützenplatz in Aussicht gestellt. Auch der angrenzende Sportverein TSG Ahlten habe bereits seine Hilfe angeboten.

Die Teilnahme an den Christvespern wird nur mit Eintrittskarte möglich sein. Pastor Runne hätte das zwar gerne anders gelöst, gesteht er: „Aber in dieser Ausnahmesituation gibt es kaum eine gute Alternative.“

Einlasskarten gibt es im Kirchenbüro und am Kiosk Franz

Die kostenlosen Einlasskarten gibt es im Kirchenbüro immer zu den Öffnungszeiten am Dienstag, Mittwoch und Freitag von 10 Uhr bis 11.30 Uhr sowie am Donnerstag von 17 bis 18 Uhr. Weiterhin sind Karten am Kiosk Franz erhältlich. Die Karten sollten danach ausgefüllt zur Christvesper mitgebracht werden.

Von Patricia Oswald-Kipper