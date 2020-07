Lehrte

Die Polizei hat bei einer Kontrolle am Freitagmorgen einen 20-jährigen Mann erwischt, der unter Drogeneinfluss mit seinem Auto unterwegs war. Der Mann fuhr gegen 8 Uhr mit seinem Saab auf der Steinwedeler Straße in Richtung Autobahn 2. Die Beamten hielten den Wagen an. Dabei stellten sie fest, dass der junge Fahrer offenbar Drogen konsumiert hatte.

Sie ordneten eine Blutentnahme an. Die Weiterfahrt mit dem Fahrzeug wurde untersagt. Den Mann erwartet nun ein Verfahren wegen Fahrens unter Betäubungsmitteln.

Von Patricia Oswald-Kipper