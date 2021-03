Lehrte

Ein 36-jähriger Autofahrer hat am Sonnabend versucht, sich aus seiner Verantwortung für einen Unfall herauszustehlen. Er beginn Unfallflucht. Doch die Polizei konnte den Mann nach Hinweisen von Zeugen ausfindig machen und zur Verantwortung ziehen.

Der Crash ereignete sich gegen 8.15 Uhr an der Straße Am Gehrkamp. Der 36-Jährige wollte dort mit seinem Opel aus einer Parklücke fahren und prallte dabei gegen einen Porsche Cayenne. Anschließend stieg er noch aus und sah sich die Schäden an beiden Wagen an. Doch dann setzte er sich wieder ans Steuer und fuhr davon.

All das sahen Zeugen, die sofort die Polizei riefen und auch das Kennzeichen des Opel nennen konnten. Die Höhe des Schadens am Porsche beträgt nach Schätzung eines Sprechers des Lehrter Kommissariats etwa 1000 Euro. Gegen den Opel-Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet.

Von Achim Gückel