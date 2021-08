Aligse

Ein 53 Jahre alter Lehrter hat am Freitagmittag auf der Dammfeldstraße in Lehrte-Aligse einen Unfall verursacht. Nach Angaben der Polizei übersah der Golf-Fahrer gegen 12 Uhr einen am Fahrbahnrand parkenden Transporter. Er fuhr auf diesen auf. Dabei verletzte er sich leicht an der Hand. Laut Polizei entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden von rund 14.000 Euro.

Von Patricia Oswald-Kipper