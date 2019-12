Lehrte

Eine 41-jährige Touran-Fahrerin hat am Freitagmittag an der Steinwedler Straße einen Unfall verursacht. Laut Polizei fuhr die Hildesheimerin an der Anschlussstelle Lehrte Ost von der Autobahn ab und missachtete an der Steinwedler Straße den vorfahrtsberechtigten 28-jährigen Passat-Fahrer.

Es kam zum Crash, bei dem der 28-jährige Seesener leicht verletzt wurde. Die Polizei schätzt den Schaden an den beiden Fahrzeugen auf rund 7000 Euro. pos

Von Patricia Oswald-Kipper