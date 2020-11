Lehrte

Mahnen, erinnern und Hilfe anbieten: Die Stadt hat am Mittwoch, dem internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, das Thema häusliche Gewalt in den Fokus gerückt. Auf dem Rathausvorplatz ist dafür noch die ganze Woche die Fahne mit dem Schriftzug „Nein zu Gewalt an Frauen“ gehisst. Im Bürgerbüro liegen Postkarten mit Kontaktdaten von Beratungsstellen aus.

„Häusliche Gewalt geht alle an und muss endlich aus der Tabuzone raus – es handelt sich um echte Straftaten, das sind keine Kavaliersdelikte“, betonte Lehrtes Bürgermeister Frank Prüße. Zeugen sollten nicht zögern, die Polizei zu rufen. Aus seiner Zeit als Rechtsanwalt weiß Prüße, dass Opfer ihre Anzeigen häufig wieder zurückziehen. „Den Opfern muss der Rücken gestärkt werden, dass sie durchhalten“, betonte der Bürgermeister.

Frauenberatungsstelle verzeichnet mehr Anrufe

Brigitte Mende, Leiterin der AWO Frauenberatungsstelle Lehrte, Sehnde, Burgdorf und Uetze, machte darauf aufmerksam, dass häusliche Gewalt fast immer hinter verschlossenen Türen stattfinde. Das sei gerade in Corona-Zeiten ein großes Problem, weil Frauen dann im Notfall nicht bei Verwandten oder Freunden unterschlüpfen könnten. Die Anzahl der Anrufe in der Frauenberatungsstelle habe nach dem ersten Lockdown deutlich zugenommen und schon im September über den Zahlen vom Vorjahr gelegen, erklärte Mende.

Brigitte Mende, Leiterin der AWO Frauenberatungsstelle Lehrte, Sehnde, Burgdorf und Uetze, zeigt die Postkarte mit Kontaktdaten für von Gewalt betroffene Frauen. Quelle: Katja Eggers

Dem stellte die Lehrter Gleichstellungsbeauftragte Freya Markowis die Zahlen der Polizei gegenüber: In Lehrte ist die Anzahl der Anzeigen wegen häuslicher Gewalt in einigen Monaten dieses Jahres demnach ungewöhnlich niedrig gewesen. Markowis geht allerdings davon aus, dass nicht die tatsächliche Fallzahl gesunken ist, sondern lediglich die Bereitschaft oder Möglichkeit, sich Hilfe zu holen, kleiner als sonst war. „Isolation ist für manche Menschen eine Gefahr – sie sind zu Hause nicht sicher“, betonte Markowis.

Partner zeigen sich häufig gegenseitig an

Laut Statistik der Polizei ist es im vergangenen Jahr in Lehrte zu 144 Fällen häuslicher Gewalt gekommen. Im Jahr 2018 waren es 132 Fälle. Bei Betrachtung der derzeitigen Entwicklung könne für dieses Jahr eine ähnliche Fallzahl wie im Jahr 2018 erwartet werden. Von den 128 involvierten Opfern des Jahres 2019 waren 85 weiblich und 43 männlich. „Das ist ungewöhnlich, kann aber damit zusammenhängen, dass sich Partner gegenseitig anzeigen“, erklärte Markowis. In den Vorjahren war die Diskrepanz deutlicher zu Lasten der Frauen ausgefallen.

Lehrtes Gleichstellungsbeauftragte betonte, dass in drei Vierteln der Fälle Opfer und Täter im gemeinsam Haushalt oder in räumlicher Nähe zueinander wohnen. Nach den Berichten von Frauenhäusern, Beratungsstellen und Hilfetelefonen ist laut Markowis davon auszugehen, dass häusliche Gewalt eher zunimmt: „Zumal wir damit rechnen müssen, dass die Dunkelziffer deutlich höher liegt als die Zahl der polizeibekannten Fälle.“

Die AWO-Frauenberatungsstelle für Burgdorf, Lehrte, Sehnde und Uetze ist unter Telefon (0 51 32) 82 34 34 und per E-Mail an frauenberatung@awo-hannover.de erreichbar.

Von Katja Eggers