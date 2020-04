Es war wohl reiner Vandalismus: Unbekannte haben in Lehrtes Innenstadt und im Ortsteil Ahlten die Schaufensterscheibe eines Shisha-Shops an der Burgdorfer Straße und ein Bürofenster der Grundschule Im Wiesengrund zerstört. Einen Einbruchsversuch schließt die Polizei in beiden Fällen aus.