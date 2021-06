Nach der langen Zwangspaue in der Pandemie öffnet die Städtische Galerie in Lehrte am Sonntag, 27. Juni, wieder ihre Türen. Bildhauerin Hyun-Gyoung Kim zeigt Skulpturen und Zeichnungen. Eine Vernissage ist nicht geplant, die Künstlerin steht aber für Gespräche zur Verfügung.