So hoch verschuldet sich Sehnde im Jahr 2020

„Das ist das größte Defizit das wir je in Sehnde hatten“, resümierte Kämmerer Peter Wissmann am Donnerstagabend, der seit mehr als 20 Jahren bei der Stadt Sehnde arbeitet. Gleichwohl stimmte der Sehnder Rat nach langen Beratungen in Ausschüssen und Ortsräten dem Haushaltsplan für das Jahr 2020 zu – trotz eines Rekord-Defizits von 6,5 Millionen Euro.

Der Plan hat sich im Vergleich zum Entwurf vom September noch einmal deutlich verändert und zeigt damit auch, welche Schwerpunkte der neue Stadtchef Olaf Kruse setzt. Schon bei der Vorstellung des Haushaltsplanentwurfs hatte der damalige Bürgermeister Carl Jürgen Lehrke von bisher unvorstellbaren Größenordnungen gesprochen und für die Zukunft düstere Zeiten prognostiziert. Das Defizit resultiert aus gestiegenen Kosten – unter anderem in der Gebäudeunterhaltung und im Bereich Kinderbetreuung. Demgegenüber stehen weniger Einnahmen, etwa bei der Gewerbesteuer.

Stellenplan wird weiter aufgestockt

Das Defizit hat sich nun im Vergleich zum Haushaltsentwurf im Herbst nun noch einmal um 1,5 Millionen Euro erhöht. Die Steigerung hat unterschiedliche Ursachen. Ein großer Teil ist der plötzlich eingetretenen Baufälligkeit der Kita Ladeholz und der damit verbundenen Schließung der Einrichtung geschuldet. Die Stadt muss im Jahr 2020 für die Kita als Übergangslösung ein Grundstück zur Verfügung stellen und dafür einen Ersatzbau mit Containern schaffen.

Zudem wurden zusätzliche Stellen in den Haushaltsplan aufgenommen: Unter anderem bekommt die Abteilung Gebäudewirtschaft nun zwei Stellen zugewiesen. Diese seien für die umfangreichen Aufgaben bei den großen Bauvorhaben wie die Turnhallen und die Kita Ladeholz sowie für die Sanierung und Instandhaltung der städtischen Gebäude erforderlich, erklärte Kämmerer Wissmann.

Für den Stellenplan gab es vom Rat viel Lob: Die Verwaltung setze nun darauf, den Sanierungsstau der vergangenen Jahre anzugehen und zu beheben und die Gebäude auf Stand zu bringen, lobte Max Digwa ( SPD) in der Ratssitzung.

Im neuen Stellenplan ist erstmals auch eine Stelle für den Bereich Umwelt und Klimaschutz vorgesehen. Die Aufgaben und Herausforderungen in diesem Bereich nähmen zu, erklärte die Verwaltung. Die Personalkosten machen insgesamt gesehen auch den größten Posten bei den Ausgaben der Stadt Sehnde aus. Sie steigen im nächsten Jahr um mehr als 2 Millionen Euro auf knapp 18 Millionen Euro. Auch das ist ein Rekordwert.

Stadt will 16,5 Millionen Euro investieren

Die Investitionen – etwa für die Erweiterung der Kooperativen Gesamtschule und den Neubau von zwei Turnhallen – betragen für das kommende Jahr rund 16,5 Millionen Euro. Das sind rund 5 Millionen Euro weniger als im Entwurf vorgesehen waren.

Grund dafür ist eine Änderung der Zahlungsmodalitäten beim Bau der neuen Turnhallen. Die Stadt hat sich mit dem Bauherren auf eine Verschiebung der Zahlung auf die Jahre 2021/2022 geeinigt. Dann soll das Projekt abgeschlossen sein. „2021 holt uns das aber wieder ein“, betonte Kämmerer Wissmann. Der Darlehensbedarf sinkt dadurch aber für das nächste Jahr um 5 Millionen Euro. Insgesamt muss die Stadt nun 11,3 Millionen Euro Neuschulden aufnehmen. Mit den Schulden aus diesem Jahr erhöhen sich die Verbindlichkeiten der Stadt Sehnde damit auf rund 23 Millionen Euro. Jeder Sehnder ist damit statistisch gesehen mit 476 Euro verschuldet.

Überschuss verhindert das Haushaltssicherungskonzept

Um ein Haushaltssicherungskonzept kommt die Stadt Sehnde allerdings herum, denn sie kann Überschussrücklagen aus den vergangenen Jahren von mehr als 10 Millionen dagegen rechnen. Die Überschüsse stammen etwa aus dem Verkauf von Bau- und Gewerbegrundstücken.

Der Rat stimmte am Donnerstag „mit Bauchschmerzen“ dem Etat zu. Max Digwa ( SPD) forderte die Stadt auf, die Einnahmen zu verbessern – etwa indem weitere Flächen für Gewerbe- und Wohnbebauung ausgewiesen werden. Klaus Hoffmann von der CDU warnte zwar vor „wachsenden Schulden, die die Handlungsfähigkeit der Stadt massiv einschränken.“ Den Plan erkannte er dennoch als alternativlos an. Jonas Renz ( FDP) forderte die Stadt auf, künftig Einsparpotenziale aufzuzeigen. Massive Kritik am Haushaltsplan gab es lediglich von Siegfried Reichert ( AfD), der vor allem die steigende Steuerlast für die Bürger anprangerte.

