Ilten

Zwei Täter haben in der Nacht zu Montag einen Zigarettenautomaten an der Straße Am Park geplündert. Anwohner beobachteten sie dabei und sahen, wie das Duo ein Hebelwerkzeug ansetzte und dann den Behälter leer räumte. Nach der Tat flüchteten die unbekannten Männer in Richtung des nahen Netto-Supermarkts. Die Augenzeugen riefen die Polizei. Als die Beamten eintrafen, waren die Diebe jedoch bereits verschwunden.

Aus dem Automaten hatten sie außer den Zigaretten auch die Münzkassette entwendet. Der Schaden wird derzeit auf circa 2500 Euro geschätzt. Erst im September hatten Diebe einen Zigarettenautomaten in Rethmar aufgebrochen.

Von Achim Gückel