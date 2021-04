Peter Löhr wurde 1937 im hannoverschen Stadtteil Kirchrode geboren. Für sein Studium der Betriebswirtschaft ging er nach Würzburg, später promovierte er in Niederösterreich. Löhr war verheiratet und hat zwei Söhne. Mit seiner Frau wohnte er seit 1973 in Arpke, wo er sich schnell einen Namen als Ortschronist machte. In Arpke redigierte er zudem jahrzehntelang den Gemeindebrief der Kirchengemeinde Zum Heiligen Kreuz und wirkte ferner als Berichterstatter, Förderer und Begleiter des Gemeindelebens. 16 Jahre lang war er Kirchenvorsteher.

Darüber hinaus war Löhr langjähriger freier Mitarbeiter dieser Zeitung. Der Arpker engagierte sich zudem über Jahrzehnte im Heimatbund Niedersachsen. Von 1993 bis 1995 war er dort Schriftführer. 1988 übernahm Löhr die Leitung der Redaktion der vom Heimatbund herausgegebenen Zeitschrift Heimatland.