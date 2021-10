Wassel/Bilm

Planzeichnungen an und für sich sind nützlich, aber der eigene Augenschein ist oft besser. Deswegen haben sich Wassels Ortsbürgermeisterin Almuth Gellermann und ihr Bilmer Amtskollege Bernd Ostermeyer im Köthener Wald mit der Sehnder Ortsgruppe des Naturschutzbundes (Nabu) getroffen. Der Anlass dafür war eine Eiche an der durch den Wald führenden Kreisstraße 143: Diese steht einem schon seit 30 Jahren geforderten Radweg zwischen den beiden Orten im Weg – und sollte deshalb nach bisherigen Planungen gefällt werden. Doch inzwischen hat die Region Hannover als Bauherr signalisiert, dass sie den mehr als 200 Jahre alten Baum doch erhalten will.

Der bereits beschlossene Bau des Radwegs soll noch in diesem Herbst beginnen. „Der Radweg soll verschwenkt und an den Fahrbahnrand gezogen und mit einem Hochbord zur Straße hin gesichert werden“, sagt Regionssprecher Klaus Abelmann, so wie dies etwa auch auf Brücken gehandhabt werde. Denn die Führung eines sogenannten Außerortsradweges auf ganzer Länge am Fahrbahnrand wäre wegen der größeren Gefahren für die Verkehrsteilnehmer nicht richtlinienkonform gewesen. „An Engstellen ist dies aber möglich.“ Die Region lasse dieses Vorgehen derzeit noch durch Fachbehörden prüfen. „Für uns wäre das der Königsweg, um die Eiche zu retten“, resümiert Abelmann.

Nabu verbucht Erhalt als Erfolg

„Für uns ist das ein Nabu-Erfolg“, zeigt sich dessen Pressesprecherin Angelika Thomaier erfreut und selbstbewusst. Die Umweltorganisation hatte in den vergangenen Wochen zu einer Unterschriftenaktion zum Erhalt des stattlichen und großkronigen Baumes aufgerufen. „In Zeiten des Klimawandels dürfen keine Bäume mehr gefällt werden“, befindet auch der Sehnder Nabu-Sprecher Holger Klinkert. Sie sorgten für ein gutes Klima und seien Lebensraum für viele Tierarten. Im Fall der Eiche gebe es andere Möglichkeiten als eine Fällung.

Ganz vom Tisch ist das Problem nach der Regions-Entscheidung aber offenbar dennoch nicht, denn nach Meinung von Erika Nowak, Vorsitzende des Wasseler Vereins Natur-Kultur-Pfad, müsste auch die umstehende Baumgruppe erhalten bleiben. Bäume gingen eine Verbindung mit anderen Bäumen ein. „Wenn die Eiche als einzige stehen bleibt, kommt sie unter Stress.“ Entweder müsse alles stehenbleiben oder die Eiche werde mitgefällt, mahnte Nowak.

Für Bilmer hat Radweg Priorität

Die Wasselerin zog zudem das bisher vom Nabu angegebene Alter von 300 Jahren in Zweifel. „Wenn man an der richtigen Stelle misst, kommt man auf ein Alter zwischen 200 und 250 Jahren.“ Damit sei es kein alter Baum, sondern einer „im besten Erwachsenenalter.“

Die mehr als 200 Jahre alte Eiche imponiert mit einer ausladenden Krone. Quelle: Michael Schütz

Bilms Ortsbürgermeister wies darauf hin, dass der Köthener Wald ein Wirtschaftswald sei. Es sei also durchaus gewollt, hier Bäume zu fällen. „Für den Radweg werden auf der Strecke auch noch ein paar Buchen gefällt“, gab Ostermeyer zu bedenken. „Dafür werden insgesamt drei Ausgleichsflächen angelegt.“ Es sei in Bilm viel über den bevorstehenden Bau des Radwegs diskutiert worden, sagte das Dorfoberhaupt. „Es ist schön, dass der Baum erhalten werden soll, aber der Radweg hat für uns Priorität.“

Von Michael Schütz