Die Polizei hat für Lehrte und Sehnde eine positive Bilanz zum Geschehen am Vatertag gezogen. Die Lage sei „ausgesprochen ruhig“ gewesen, heißt es. Nur am Mittellandkanal bei Höver musste eine Ansammlung von Personen aufgelöst werden. In Lehrte fielen zwei alkoholisierte Jugendliche auf.