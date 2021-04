Sehnde

Der Wettbewerb „Sterne des Sports“ soll auch in diesem Jahr nicht der Corona-Pandemie zum Opfer fallen. Deshalb hat ihn die Volksbank Hildesheim-Lehrte-Pattensen zusammen mit dem Regionsportbund Hannover und dem Kreissportbund Hildesheim wieder ausgeschrieben. Bei dem Wettbewerb, einer Initiative des Deutschen Olympischen Sportbundes und der Volksbanken Raiffeisenbanken, werden Sportvereine für ihr soziales und gesellschaftliches Engagement gewürdigt. Bewerbungen sind ab sofort und noch bis zum 30. Juni möglich.

Sportvereine seien aufgrund der aktuellen Situation von starken Einschränkungen betroffen und müssten auf ihr Vereinsleben verzichten, ließen sich davon jedoch nicht unterkriegen, sagt Volker Böckmann, Vorstandsmitglied der Volksbank. Mit kreativen und innovativen Ideen seien die Vereine weiterhin für ihre Mitglieder da: „Sportvereine leisten jeden Tag einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag, und das selbst in Ausnahmesituationen, wie wir sie gerade erleben. Dieses besondere Engagement verdient entsprechende Anerkennung.“

Von Klimaschutz bis Inklusion

Für eine Teilnahme sei auch keine aufwendige Bewerbung nötig. Diese sei ganz einfach und online auf der Internetseite der Volksbank auszufüllen. Mitmachen können alle Sportvereine mit Sitz im Geschäftsgebiet der Volksbank. Über Bildung, Ehrenamtsförderung, Klima- und Naturschutz bis hin zu Integration und Inklusion seien alle Projekte willkommen. Ein Stern für Sehnde liegt schon länger zurück. Vor zwei Jahren verfehlte das Projekt „Wahre Freundschaft“ des TVE Sehnde, bei dem ein querschnittsgelähmtes Vereinsmitglied von Sportlern unterstützt wurde, einen Preis.

Der Wettbewerb beginnt auf der lokalen Ebene mit dem Großen Stern des Sports in Bronze, vergeben von der Volksbank sowie dem Kreissportbund Hildesheim und dem Regionssportbund Hannover. Der Gewinner erhält ein Preisgeld von 1500 Euro und qualifiziert sich für den Landesentscheid. Dieser Große Stern des Sports in Silber wird von den Landessportbünden und den regionalen Genossenschaftsverbänden ausgerichtet, der Gewinner bekommt ein Preisgeld von 2500 Euro.

Beim Bundessieg gibt es 10.000 Euro

Alle erstplatzierten Landessieger nehmen anschließend am Bundesentscheid um die Sterne des Sports in Gold teil – dort gibt es als Siegprämie 10.000 Euro zu gewinnen. Die Auszeichnung wird beim Bundesfinale in Berlin traditionell von der Bundeskanzlerin oder dem Bundespräsidenten überreicht – ob das wegen Corona möglich sein wird, ist noch offen.

Eine Bewerbung für die „Sterne des Sports“ ist noch bis zum 30. Juni in Internet auf vb-eg.de/sterne-des-sports möglich. Weitere Informationen gibt es bei Angelika Babinski von der Volksbank unter Telefon (0 51 32) 82 83 53 oder per E-Mail an angelika.babinski@vb-eg.de.

Von Oliver Kühn