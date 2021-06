Sehnde/Ahlten

Wer nach 17 Uhr in Sehnde Bus oder Ruftaxi fahren möchte, ist seit dem 1. Juni nicht mehr auf feste Fahrpläne angewiesen. Seitdem gehört die Stadt neben Springe und der Wedemark zu den Modellkommunen des Angebots Sprinti. Per App können Fahrgäste mit gültigem GVH-Ticket einen Rufbus buchen, der sie spätestens 20 Minuten danach und höchstens 150 Meter von ihrem Standort entfernt abholt. Denn die Buslinien 371 und 372 sowie die Üstra-Ruftaxis fahren ab 17 Uhr nicht mehr. Sehndes Bürgermeister Olaf Kruse ist mit dem On-Demand-Angebot (auf Abruf) zufrieden. „Nur ein paar Querverbindungen fehlen noch.“

Wie das Angebot in den ersten Tagen grundsätzlich angenommen wurde, vermag Regiobus-Sprecherin Isabel Jäger noch nicht zu sagen: „Wir planen nach einem Monat die erste valide Datenauswertung.“

Sehndes Bürgermeister Olaf Kruse (Zweiter von links) freut sich mit den anderen Beteiligten auf den Sprinti-Start: „Nur ein paar Querverbindungen fehlen noch.“ Quelle: Regiobus (Archiv)

Kruse meint, dass das Projekt Sprinti eventuell auch für Mitarbeiter von Firmen in Lückenzeiten interessant sei. Die Region Hannover habe angekündigt, noch Hauswurfsendungen mit Informationen in Sehnde zu verteilen und womöglich auch Beratungen vor Ort anzubieten. Darüber hinaus werde die städtische Ehrenamtskoordinatorin Anja Hettling bei der Bedienung der App helfen. Eventuell sei sogar eine Unterstützung von Schülern der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Sehnde denkbar, so wie dies schon bei den Computerschulungen für Senioren der Fall war.

Jäger weist nach der ersten Kritik darauf hin, dass Menschen ohne Smartphone sich auch an die Service-Hotline der Berliner Betreiberfirma wenden können, um ein Fahrzeug zu buchen: „Wir wollen ja jeden mitnehmen. Sie können dort anrufen und sagen: Ich möchte, machen Sie mal.“ In der Sprinti-Modellkommune Wedemark hatte sich bereits der Seniorenbeirat darüber beklagt, dass diese Möglichkeit nicht offener kommuniziert werde.

Sprinti-App sorgt in Ahlten für Unmut

Die Einführung von Sprinti in Sehnde hat auch Auswirkungen auf das benachbarte Ahlten: Die Buslinie 371 fällt hier ab 17 Uhr ebenso weg wie einige Ruftaxi-Linien. Der Lehrter Ortsteil gehört aber nicht zur Modellkommune Sehnde, deshalb lässt sich die App hier auch nicht im ganzen Ortsgebiet nutzen. Vielmehr können nur Menschen ein Sprinti rufen, die sich nahe der Hannoverschen Straße, der Straße Zum Großen Freien oder dem Ahltener Bahnhof befinden.

Sprinti bedient in Ahlten nur einen Ausläufer, zu dem auch die Hannoversche Straße gehört – nicht das gesamte Ortsgebiet. Quelle: privat (Archiv)

„Bei der Sprinti-App ist alles Mist“, sagt der Ahltener Jörg Ilsemann, der die App bereits ausprobieren wollte und wenige hundert Meter außerhalb dieses Ausläufers wohnt. Er fährt wöchentlich zum Sport nach Hannover, früher rief er sich telefonisch ein Ruftaxi von der Haltestelle Erlengrund zum Ahltener Bahnhof. Als er jetzt ein Sprinti per App bestellen wollte, zeigte sein Handy jedoch eine irreführende Fehlermeldung: „Leider ist gerade viel los und im Moment haben wir keinen Platz für Sie frei. Versuchen Sie es bitte in ein paar Minuten noch mal.“

Er habe es erfolglos wieder und wieder probiert, bis er schließlich den Kundenservice anrief. Der Berater habe ihm erklärt, dass seine Adresse nicht im Einzugsbereich von Sprinti liege – und ihm eine Verbindung von der früheren Bushaltestelle gebucht. Die Meldung sei noch fehlerhaft, sagt Regiobus-Sprecherin Jäger: „Der Betreiber will hier in Kürze eine eindeutigere Meldung für Kunden kommunizieren.“ Dann solle die Information ausgespielt werden, dass es in dem Bereich kein Sprinti-Angebot gebe.

Den Standort muss man sich oft ausdenken

Doch auch danach ändert sich eines wohl nicht: Menschen aus Ahlten, die wie Ilsemann nicht in dem schmalen Einzugsstreifen wohnen oder sich gerade dort aufhalten, müssen sich einen Standort in dem Gebiet ausdenken – nur dann errechnet die App den Fußweg zur nächsten virtuellen Haltestelle. In der App ist das Gebiet mit einer violetten Markierung umrandet.

Das sei nicht sofort ersichtlich, kritisiert Ilsemann. „Ahlten ist groß“, fügt er mit Blick auf die Abfahrtszeiten hinzu – diese stehen nicht mehr auf einem Fahrplan, sondern Sprinti meldet sie den Nutzern spontan: Wer also weiter entfernt vom Ausläufer des Gebiets wohne und spontan eine Fahrt buche, müsse sich unter Umständen entweder ziemlich beeilen, um die Haltestelle zu erreichen – oder früh losgehen und möglicherweise lange warten.

Wo Menschen in Ahlten ein Sprinti rufen können, zeigt in der App eine violette Umrandung. „Das ist nicht sofort ersichtlich“, kritisiert der Ahltener Jörg Ilsemann. Quelle: Konstantin Klenke (Screenshot Sprinti-App)

Regiobus hat „konkretes Bediengebiet“ definiert

Derzeit plant Regiobus offenbar nicht, das zu vereinfachen: „Es wurde ein konkretes Bediengebiet in Ahlten für das Pilotprojekt definiert. Buchungen und auch das Anzeigen von Fußwegen außerhalb dieses Bediengebiets sind leider nicht möglich“, sagt Jäger. Innerhalb des Ahltener Ausläufers seien allerdings die Haltestellen maximal 150 Meter entfernt und nicht mit den bisherigen festen Haltestellen identisch. Und: In der dreieinhalbjährigen Testphase flössen Änderungen aus den beteiligten Kommunen in das Projekt ein, gegebenenfalls werde nachjustiert.

Während Menschen im gesamten Sehnder Stadtgebiet ein Sprinti rufen können, funktioniert die App im nördlich liegenden Nachbardorf Ahlten nur in einem kleinen Ausläufer. Quelle: Konstantin Klenke (Screenshot Sprinti-App)

Von Konstantin Klenke