So improvisiert der Ruderverein Lehrte/Sehnde in der Corona-Krise

In Zeiten der Corona-Krise steht das sportliche Leben (fast) still – doch das ist für die Mitglieder des Rudervereins für das Große Freie Lehrte/ Sehnde (RGF) kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Der Trainingsbetrieb ruht zwar, aber die Mitglieder halten sich jetzt anders fit. Von Radtouren, Nordic Walking in der Natur über Pullen am Rudergerät im Garten bis zum Seilspringen auf dem Trampolin und Gymnastik auf der Isomatte im Wohnzimmer reicht die Palette der sportiven Betätigung bei den Mitgliedern. Und auch bei der Vorbereitung für den Bau der neuen Bootshalle wird kräftig zugepackt.

Improvisieren ist das Gebot der Stunde

Finja Kotter hält sich mit Seilspringen auf dem Trampolin fit. Quelle: rivat

Improvisieren heißt also das Zauberwort. „Jetzt wären wir meist schon auf der Regatta Bremen und Münster sowie auf der Teufelsmoorrallye und dem Wesermarathon unterwegs oder zumindest angemeldet“, sagt die Vereinsvorsitzende Cornelia Kampmann. Doch die Veranstaltungen seien sämtlich abgesagt. Aber trainieren müssen trotzdem alle. Einige Kinder und Jugendliche haben eigene Ruderergometer zu Hause, an andere hat der Verein seine eigenen Geräte, aber auch Spinningbikes (stationäre Fahrräder), Gewichte und Matten ausgeliehen. „Den Trainingsplan für einen Monat hat das Trainerteam zusammengestellt und verschickt“, erläutert Kampmann. Kleine Aufgaben würden daneben regelmäßig per Instagram an die Sportler übermittelt.

Da stehen dann Ergorudern, Gymnastik und Stabilisationstraining ebenso auf dem Plan wie Joggen. Doch der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Und so halten sich die jungen Sportler auch noch mit Inlineskaten, Seilspringen auf dem Trampolin, Klimmzug üben und Rennradfahren fit. Als Motivation für alle aktiven Ruderer hat der Schülerruderverband eine „Ergometer-Challenge“ ins Leben gerufen, für die jeden Monat eine bestimmte Strecke zurückgelegt werden muss. Die Ergebnisse werden im Internet hochgeladen, und am Ende des Monats werden die drei schnellsten Ruderer je Altersklasse geehrt – da will der RGF natürlich gern dabei sein.

Die erwachsenen Ruderer haben zum Teil auch eigene Ergometer zu Hause. Ansonsten sind sie viel auf dem Fahrrad unterwegs, gehen walken, joggen, aufs Laufband oder machen Yoga auf der Matte. „Stillstand gibt es auch im Erwachsenenbereich im Verein nicht“, betont Kampmann. Einige hätten allerdings keine Zeit für Sport, sondern arbeiteten heimische Baustellen ab.

Der Bootswart werkelt allein in der Werft

In Zeiten von Corona arbeitet der Bootswart allein in der Reparaturwerft. Der Renn-Einer wurde bei einer Donauwanderfahrt in Bratislava entdeckt und gegen eine kleine Spende mitgenommen. Quelle: privat

Anders sieht es dagegen auf dem Vereinsgelände an der Friedrich-Ebert-Straße in Sehnde aus: Dort herrscht derzeit weitgehend Stillstand. Einzig aus der vereinseigenen Reparaturwerft dringen ab und zu Schleifgeräusche. Der Bootswart werkelt dort zweimal in der Woche an den Booten – in Corona-Zeiten allein. „Die Maske trägt er aber nicht wegen Corona, sondern wegen des Schleifstaubs“, erläutert Kampmann. Denn in dem Raum wird laminiert, geleimt, gehobelt und lackiert.

Derzeit wird etwa ein sogenannter Empacher-Rennzweier wieder auf Vordermann gebracht. Ein neues Boot aus der Werft Empacher würde rund 16.000 Euro kosten. Das „etwas defekte Wrack“ aus Vegesack habe das Vereinsbudget dagegen nur mit 400 Euro belastet und wird jetzt für den gehobenen Breitensport der Erwachsenen hergerichtet. Der Großteil der etwa 50 Vereinsboote des RGF sei auf eine solche Weise an den Mittellandkanal gekommen, sagt Kampmann. „Neue Boote können wir uns nur selten leisten.“ Der Zweier sollte ursprünglich bis zum Anrudern fertig werden – aber in diesem Jahr gibt es keine Eile, denn auch das Anrudern hat der RGF abgesagt.

Die Fromme Helene wird noch heute gerudert

Weil der Betrieb weitgehend ruht, findet die Vereinsvorsitzende Cornelia Kampmann endlich Zeit für die Archivarbeit. Quelle: privat

Auch die Vereinschefin ist nicht untätig. Kampmann hat sich eine Aufgabe vorgenommen, die sonst immer etwas liegen bleibt: Sie bringt das Archiv auf Vordermann. Das Ehepaar Strehlau aus Sehnde, fast seit Beginn der Vereinsgründung vor 60 Jahren dabei, habe in all den Jahren Zeitungsartikel ausgeschnitten und gesammelt, sagt Kampmann. Diese habe sie nun nach Jahren sortiert und digitalisiert. Das Tagebuch des Vereinsgründers Erich Schlicht aus dem Jahr 1959 gehört ebenso dazu wie das Foto von der Taufe des ersten Vereinsboots namens Fromme Helene. Sie ist ein Stück Beständigkeit in unsicheren Zeiten: Während andere Boote schon längst ausgemustert wurden, wird die Fromme Helene noch heute gerudert.

Land und Sportbund geben Zuschuss über knapp 29.000 Euro Weil seine Bootshalle für die inzwischen 50 Boote zu klein geworden ist, will der Ruderverein für das Große Freie Lehrte/ Sehnde (RGF) auf seinem Gelände an der Friedrich-Ebert-Straße in Sehnde für 111.000 Euro eine neue bauen. Jetzt hat der Verein vom niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport und dem Regionssportbund genau 28.893 Euro als Förderung bekommen, das entspreche 30 Prozent der Baukosten, sagt die Vorsitzende Cornelia Kampmann. Der Rat der Stadt Sehnde hat bereits 21.000 Euro zugesagt, bei der Stadt Lehrte ist der gleiche Betrag beantragt worden. „Dort ist die Entscheidung über den Haushalt jedoch verschoben worden“, sagt Kampmann. Der Bau der neuen Halle hat bereits begonnen, und die Mitglieder wollen dabei viel Eigenarbeit leisten. Sonst wäre solch ein Projekt für diesen Preis nicht zu machen, verdeutlicht die Vorsitzende. Vor der Brut- und Setzzeit sind bereits acht Bäume gefällt worden, die dem Neubau im Weg standen. Ein Teil des Bodenaushubs ist schon erledigt, auch die Fertiggarage und das Kinderspielhaus sind umgesetzt worden. Jetzt warte der Verein noch auf eine Genehmigung zur Entwässerung der Halle und auf den Fundamentplan, sagt Kampmann. „Dann geht es weiter.“ Zu den Eigenleistungen gehören neben den Fundamentarbeiten auch die Verkleidung sowie die Pflasterarbeiten in der Halle und um sie herum. Denn schon im Herbst soll die neue Bootshalle eingeweiht werden.

