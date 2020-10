Ilten/Lehrte

Diese Spritztour ist nicht nur gründlich danebengegangen, sondern hätte auch dramatisch enden können: Ein 15 Jahre alter Jugendlicher aus Lehrte hatte sich in der Nacht zum Sonntag auf einer privaten Party in Ilten von einem anderen Gast dessen Kawasaki-Motorrad „ausgeliehen“ – unbemerkt von dem 18-jährigen Besitzer.

Gegen 1.40 Uhr schwang er sich auf das Gefährt – mit einem später festgestellten Atemalkoholwert von 1,53 Promille und ohne einen Führerschein zu besitzen. Auf der Glückauf Straße in Ilten passierte dann, womit zu rechnen war: Der betrunkene 15-Jährige stürzte, rutschte in einen Graben und verletzte sich dabei. Er klagte über Schmerzen in der rechten Schulter und Schürfwunden am linken Bein. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus.

Dem Jugendlichen wurde zudem noch eine Blutprobe entnommen, deren Ergebnis aber noch nicht feststeht. Anschließend wurde auch seine Erziehungsberechtigten informiert. Auf den 15-Jährigen wartet aber noch weiterer Ärger. Weil er bereits strafmündig ist, muss er sich nun in einem Strafverfahren nach Jugendstrafrecht wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Trunkenheit und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Ermittelt wird derzeit noch, ob das „Ausleihen“ als Diebstahl gewertet wird. Nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte habe der 18-jährige Halter angegeben, dass der Schlüssel zwar gesteckt, er von der Spritztour aber nichts mitbekommen habe.

Kawasaki hat Totalschaden

Auch von dem Besitzer des Motorrades dürfte noch eine Schadensersatzforderung auf den jungen Lehrter zukommen. Denn an diesem entstand ein Totalschaden von geschätzt 1500 Euro. Bei der Kawasaki MX 125 Enduro handelt es sich um ein sogenanntes Leichtkraftrad, das bei Jugendlichen im Alter von 16 bis 18 Jahren beliebt ist, die noch keinen Führerschein machen können. Es hat eine Leistung von maximal 15 PS.

