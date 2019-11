Höver

Solch ein Verhalten nennt man wohl unbelehrbar oder einfach dreist: Am frühen Mittwochabend gegen 18 Uhr hat die Polizei auf der Hannoverschen Straße in Höver einen 34-jährigen Autofahrer aus Lehrte kontrolliert, der, wie sich herausstellte, ohne Fahrerlaubnis unterwegs war.

Der Mann war für die Beamten kein Unbekannter. Erst Anfang des Monats hatte er seinen Führerschein nach einer Verkehrskontrolle verloren, weil er mit mehr als 3 Promille am Steuer saß. Der Mann war damals nach Zeugenaussagen schwankend in seinen Peugeot gestiegen und nach Hause gefahren. Bei der Verkehrskontrolle am Mittwoch war er nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte dagegen nüchtern. Die Beamten ermitteln nun wegen zweier Straftaten gegen den 34-Jährigen, der Trunkenheitsfahrt sowie dem Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Von Oliver Kühn