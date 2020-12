Sehnde/Lehrte

Ein historisches Auto, von dem es in Deutschland nur noch sehr wenige Exemplare gibt, ist am Freitagnachmittag an der Bundesstraße 443 zwischen Lehrte und Sehnde in Flammen aufgegangen: Der Ferrari Daytona Replica aus dem Jahr 1974 hatte während der Fahrt Feuer gefangen. Der Fahrer des Sportwagens schaffte es, sich rechtzeitig aus dem Wagen zu retten. Doch die Einsatzkräfte der Sehnder Feuerwehr konnten nicht mehr verhindern, dass der Oldtimer vollständig ausbrannte. Der materielle Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 55.000 Euro.

Laut Timmy Fiss, Sprecher der Stadtfeuerwehr Sehnde, war der Fahrer, ein Sehnder, gegen 15.50 Uhr von Lehrte in Richtung Sehnde unterwegs. Offenbar stieg zu diesem Zeitpunkt zunächst aus den Lüftungsschlitzen des Sportwagens Rauch auf. Der Mann am Steuer reagierte geistesgegenwärtig, steuerte den Ferrari auf einen Feldweg und stieg umgehend aus.

Bundesstraße wird für 45 Minuten gesperrt

Bei einem der ersten Autos, das an dem brennenden Ferrari vorbeifuhr, handelte es sich zufällig um einen Streifenwagen der Polizei. Die Beamten riefen sofort die Feuerwehr; die Einsatzkräfte löschten das Feuer unter anderem mit einer sogenannten Schaumpistole. Den Totalschaden des wertvollen Wagens konnten sie aber nicht mehr verhindern. Während des Einsatzes musste die Bundesstraße zwischen Lehrte und Sehnde für rund 45 Minuten in beide Richtungen gesperrt werden. Es entstanden dabei erhebliche Verkehrsbehinderungen.

Ein höchst ungewöhnliches Auto

Der Ferrari Daytona Replica ist ein höchst ungewöhnliches Auto. Er ist ein in Kalifornien hergestellter Nachbau des bis 1973 produzierten Ferrari 365 GTB und basiert auf dem Chassis des Chevrolet Corvette Stingray. Berühmtheit erlangte der Replica in seiner Cabrio-Version durch die Kult-Serie „ Miami Vice“ aus den Achtzigerjahren. Dort fuhr die Hauptfigur Sonny Crockett ( Don Johnson) solch einen Wagen – bis Ferrari die Verwendung der Replicas in der Serie gerichtlich verbieten ließ. Das Chassis des Nachbaus wurde daraufhin für eine Folge der Serie gesprengt. Nachfolger war ein echter Ferrari Testarossa.

