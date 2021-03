Wehmingen

In der Nacht zum Sonntag haben unbekannte Täter an der Von-Wemighe-Straße einen Zigarettenautomaten ausgeräumt. Sie sägten den Riegel des Behälters auf, wobei sie diese stark beschädigten, und flüchteten anschließend mit etlichen Schachteln Zigaretten. Den Schaden beziffert die Polizei auf insgesamt rund 2500 Euro. Die Ermittler hoffen nun, dass Anwohner etwas von dem Diebstahl mitbekommen haben. Das Aufsägen des Riegels müsse großen Lärm gemacht habe, sagt ein Sprecher des Kommissariats in Lehrte. Zeugenhinweise sind unter Telefon (0 51 32) 82 70 erbeten.

Aufbrüche von Zigarettenautomaten sind im vergangenen Jahr an vielen Stellen in der Region Hannover zu verzeichnen gewesen. Die Polizei vermeldete solche Taten unter anderem aus Burgdorf, Isernhagen, Wennigsen und Seelze. Auch im Sehnder und Lehrter Stadtgebiet gab es im Herbst etliche Fälle – etwa in Kolshorn, Steinwedel, Sievershausen, Immensen, Arpke sowie in Bolzum, Rethmar und Ilten. Die Tat in Wehmingen sei die erste nach einer längeren Pause, sagte der Polizeisprecher.

Automatenaufbrecher meiden die Kernstädte

Auffällig sei, dass die Aufbrüche insbesondere in Dörfern zu verzeichnen sind. In den Kernstädten Sehnde und Lehrte habe es solche Taten nicht gegeben. Möglicherweise suchten sich die Diebe die kleinen und ruhigen Ortschaften unweit von Hauptverkehrsadern wie der Autobahnen 2 oder 7 für ihre Automatenaufbrüche aus, um gute Möglichkeiten zu haben, schnell und ungehindert flüchten zu können.

Von Achim Gückel